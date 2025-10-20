Los radares fijos han reducido un 20% los accidentes graves o mortales en Catalunya en 20 años

La efectividad de los radares fijos aumenta con el tiempo y no se detecta un aumento de accidentes en tramos de carretera cercanos a su ubicación. Esta es la principal conclusión del estudio sobre el impacto de los radares de velocidad realizado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua) que han presentado este lunes la consellera de Interior Núria Parlon y el director del Servei Català de Trànsit Ramon Lamiel.

El informe indica que los radares de velocidad en los puntos fijos son "muy efectivos en la reducción de la accidentalidad" en las carreteras catalanas, ya que entre 2002 y 2023, el periodo del estudio, han evitado 1.610 accidentes con personas heridas, de ellos 372 siniestros con víctimas mortales o graves.

El análisis de los datos de accidentalidad de los años estudiados en los tramos de la red viaria catalana que tiene radares fijos señala una reducción anual del 30,8% de los accidentes con personas heridas y una bajada del 20,1% en los siniestros con víctimas mortales o graves. A partir de estas cifras, Parlon remarca la "conveniencia" de usar estos dispositivos de control de velocidad como medida "clave" para controlar la siniestralidad viaria.

"Realmente los radares ayudan a reducir los accidentes", ha destacado Parlon quien ha añadido que el estudio señala un cambio de comportamiento de los conductores durante los 10 años posteriores a la colocación del radar. Por eso ha señalado que su colocación "no supone seguir un afán recaudatorio sino la prevención de los siniestros más graves".

El estudio también ha destacado que los accidentes no se han desplazado a los tramos de la carretera próximos al radar, lo que se conoce como "efecto canguro", y que están situados entre 500 y 2.000 metros del dispositivo. Además, los datos indican que a partir de los 12 años de colocación del radar la reducción de accidentes baja al 50%.

Es el primer estudio de estas características que se hace en Catalunya. Entre 2000 y 2023 se han registro en la comunidad una media anual de 7.336 accidentes con personas heridas, de los que 1.177 son víctimas graves o mortales. El informe parte de que la velocidad es un factor clave de riesgo para sufrir un accidente así como en la gravedad de las lesiones que se producen, por eso Trànsit instala radares para combatir esta siniestralidad.

En 2024 había 131 radares fijos y 130 móviles en la red viaria catalana, se instalan en puntos con una alta accidentalidad. El estudio recomienda instalar más radares fijos y señalizados y mejorar el sistema dr información de los radares móviles para comparar estos dos tipos de dispositivos.