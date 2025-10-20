Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 21 de octubre de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 21 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
- La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?