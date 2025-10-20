Husos horarios
Pedro Sánchez pedirá a la UE que no se cambie la hora: "Hacerlo dos veces al año ya no tiene sentido"
¿Qué día cambia la hora en España? El horario de invierno 2025 llega este mes de octubre
Esta madrugada del 25 al 26 de octubre es la fecha elegida para decir adiós al horario de verano e instaurar el de invierno en España. El consabido cambio en el reloj por el que a las 03.00 horas serán las 02.00 horas. Un procedimiento que lleva instaurado en este país desde 1940, pero que puede tener las horas contadas, según se desprende de las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha cuesitonado la idoneidad de mantener esta medida y ha anunciado que propondrá a la Unión Europea acabar definitivamente con el cambio de hora en Europa.
Lo ha hecho en su cuenta de X, en la que ha subrayado que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido" y ha apelado al escaso impacto que tiene a nivel energético y en la vida de las personas.
"Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente", ha dicho el dirigente.
Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía.
Desde Moncoa se subraya que la ciencia confirma que no hay ahorro real de energía, así como que dos de cada tres españoles están a favor de acabar con el cambio de hora. "Es una cuestión de sentido común, bienestar y coherencia con la evidencia científica, por lo que Europa debe escuchar a su ciudadanía y actuar con agilidad. Queremos una Unión Europea más moderna, que piense en la vida cotidiana de las personas", se destaca. "Es hora de sincronizar Europa con la gente, no con el reloj" se proclama desde el Ejecutivo central.
Reabrir el debate
"¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha concluido el presidente en su mensaje.
Una afirmación que reabre el debate sobre el sentido o no de mantener una decisión que se remonta a 1940, momento desde el que la zona horaria se cambió a la hora de Europa Central (CET), de manera que España no utiliza el huso horario que le corresponde geográficamente.
De monento, el president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha sumado a la iniciativa. "Desde Catalunya nos sumamos a la propuesta del Gobierno de España. Es hora de sincronizar a Europa con la gente, no con el reloj", ha sostenido Illa en su cuenta de X.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
- Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?
- Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
- Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
- El agitador ultra Vito Quiles hace una aparición fugaz en la UAB en una mañana marcada por la tensión y los altercados