El Mar Menor entra en situación de anoxia tras la dana 'Alice'

Los sensores del sistema de monitorización del Mar Menor han detectado un episodio de anoxia en la zona sur de la laguna, tras el paso de la dana Alice, según el último informe del proyecto BELICH, en el que participan el CSIC, el IEO, el CEBAS y Tragsa.

Los datos registrados por boyas y equipos de muestreo in situ indican un descenso del oxígeno disuelto en el fondo hasta niveles inferiores a 2 mg/L, valores propios de un estado de anoxia, potencialmente letal para la fauna y la vegetación.

El informe atribuye esta situación a la estratificación de la columna de agua causada por las entradas masivas de agua dulce procedentes de la cuenca sur tras las lluvias de los días 10 y 11. Esa estratificación se ha mantenido desde el 14 de octubre, impidiendo la mezcla vertical y el aporte de oxígeno a las capas profundas.

De forma paralela, los investigadores han detectado una intensa proliferación de fitoplancton a partir del día 12, con valores similares a los registrados en anteriores episodios de bloom o "sopa verde". Este fenómeno reduce la penetración de la luz y agrava el agotamiento del oxígeno en el fondo.

Los equipos científicos se mantienen en modo gabinete de crisis, realizando un seguimiento continuo del proceso para evaluar su evolución y posibles efectos sobre los organismos marinos. Según el informe, la duración del episodio en los próximos días será clave para evitar nuevas mortandades en el ecosistema. Las conclusiones son provisionales y dependerán de la evolución de las condiciones meteorológicas en los próximos días.

Críticas a la gestión

Por su parte, el secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha responsabilizado este lunes al presidente regional, Fernando López Miras, de la nueva situación de anoxia detectada en el Mar Menor, al considerar que su "falta de gestión" impide la recuperación de la laguna.

"Cinco años después de la Ley del Mar Menor, López Miras sigue sin aprobar el Plan de Ordenación, fundamental para su recuperación", ha escrito Lucas en la red social X (antes Twitter).

El dirigente socialista ha advertido de que "mientras no cumpla con su responsabilidad y apruebe este plan, el problema no se resolverá", y ha señalado que la anoxia es consecuencia directa de esa inacción del Ejecutivo murciano.