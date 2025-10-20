Manresa empieza a hacer realidad el proyecto del Edificio del Conocimiento

Dentro de poco más de un año, Manresa tendrá un nuevo equipamiento destinado a la docencia y la investigación en ciencias de la salud. Es el llamado Edificio del Conocimiento.

Su particularidad es que es fruto de una alianza estratégica de tres instituciones del territorio referentes en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la docencia universitaria y la investigación. Son la Fundación Althaia de Manresa, la Fundación de Estudios Superiores de Ciencias de la Salud, titular de la facultad de Medicina de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC), y la Fundación Universitaria del Bages (FUB-UManresa). La actuación supondrá una inversión de 7 millones de euros.

Este lunes se ha celebrado el acto simbólico de la colocación de la primera piedra del futuro edificio, que estará justo al lado del Hospital de San Juan de Dios, tocando al convento de Santa Clara. Se trata de unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de cerca de 3.000 metros cuadrados donde se construirá un edificio singular distribuido, de entrada, en dos grandes espacios: uno para los estudios de Medicina que actualmente se imparten en el mismo hospital, y otro para hacer investigación y donde se trasladará la Unidad de Investigación de la Fundación Althaia.

Un compromiso con el territorio

Los representantes de las tres instituciones implicadas en el proyecto estaban este lunes especialmente satisfechos y así lo han trasladado a los numerosos asistentes al acto.

A la hora de los parlamentos, el director general de Althaia, Manel Jovells, alma mater de una iniciativa que hace años que perseguía, ha asegurado que el edificio es un compromiso con la mejora de la docencia y la investigación; un punto de encuentro de profesionales de la salud, el mundo académico, de investigación y los estudiantes; y también un compromiso con el territorio. De vital importancia para retener y generar talento, ha agradecido a todo el mundo que se ha comprometido con el proyecto.

También ha hablado el presidente de la Fundación de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (FESS), Josep Maria Arimany. Ha remarcado que hay que fortalecer la relación entre Vic y Manresa porque se trata de una alianza «que nos hace ser fuertes en el territorio y respetados».

Por último, ha hablado el alcalde de Manresa, Marc Aloy, que también preside la Fundación Althaia y la Fundación Universitaria del Bages. Ha resaltado que el Edificio el Conocimiento será un referente no tan solo para el territorio, sino también para el país. Ha destacado que el equipamiento sea fruto del trabajo «compartido y conjunto de tres fundaciones que hacen muy buena trabajo en el territorio». Así mismo, ha dedicado unas palabras de agradecimiento para Manel Jovells, de quien ha dicho que «no ha parado hasta el final. Lo hemos acompañado y ha ido sumando alianzas».

La primera piedra

Marc Aloy, Manel Jovells, Josep Maria Arimany, más el director general de la FUB-UManresa, Antoni Llobet, y la directora general de la FESS, Marina Geli, han sido los encargados de colocar la primera piedra.

En el interior, ejemplares de dos diarios del día, Regió7 y La Vanguardia, monedas y un documento firmado por todos ellos que explica el acuerdo. Previamente, el arquitecto del proyecto, Patricio Martínez, ha explicado las peculiaridades del edificio, como que se integrará en el entorno, tendrá luz natural por los cuatro costados y será sostenible por dentro y por fuera, y accesible para todo el mundo.

El rector de la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, Josep Eladi Baños, también ha asistido al acto, en el que han participado una numerosa representación de los profesionales de Althaia, de la Fundación Universitaria del Bages y de la Fundación Universitaria Balmes, titular de la Universidad de Vic, del Ayuntamiento de Manresa, así como el presidente del Consejo Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, y de los consejos comarcales del Solsonès y el Moianès. También responsables de institucionales sanitarias y asistenciales de las comarcas centrales.