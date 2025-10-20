Igualdad alerta en una campaña que "la escuela" del porno puede tener "consecuencias devastadoras"

El Ministerio de Igualdad ha lanzado este lunes una campaña titulada 'Porno, por no hablar', en la que advierte de que los contenidos pornográficos son "una escuela de sexo para la juventud" y pueden causar "consecuencias devastadoras a lo largo de la vida". La campaña consta de dos vídeos y varios carteles, unos protagonizados por una chica y los otros por un chico, ambos menores de edad.

En el primero puede verse a una joven en su cama, mirando el móvil, mientras una voz en off relata sus pensamientos y cómo no le gusta que su novio, 'Javi', le agarre del cuello, mientras mantienen relaciones sexuales. "A él le mola eso, pero a mí, que va", opina la chica. Y el vídeo termina con la advertencia de que el consumo de porno "normaliza comportamientos violentos y de dominación masculina".

Nueva campaña de igualdad que alerta sobre el consumo del porno en menores. Vídeo 2 / VÍDEO: MINISTERIO DE IGUALDAD

En el segundo se ve a un joven viendo porno en su habitación mientras reflexiona que él "no dura tanto ni de locos" y que su cuerpo no está a la altura de lo que habitualmente se ve en las imágenes que muestran este tipo de películas. El spot termina con el aviso de que el consumo puede provocar "frustración y complejos" en los adolescentes que lo consumen.

Edades tempranas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha justificado el lanzamiento de la campaña con el argumento de que el Gobierno quiere que se "hable, se debata y se investigue más sobre las causas y consecuencias" del consumo de porno en edades muy tempranas, teniendo en cuenta que los estudios indican que los primeros contactos con contenidos sexualizados se tienen entre los ocho y los 10 años y en el 60% de los casos el primer contacto es de forma involuntaria.

Pero el problema es que estos contenidos, según la ministra, "enganchan", de forma que tras los primeros contactos, son consumidos por el 72% de los menores habitualmente y por el 52% de las chicas, hasta el punto que el 20% se hacen adictos y necesitan consumir "cada vez contenidos más violentos e impactantes". A ello se suma que en los colegios e institutos "falta educación afectivo-sexual", por lo que el porno se convierte en "la escuela donde muchos jóvenes se están formando o deformando en las relaciones". De forma que, después, "intentan trasladar" esa realidad en sus contactos sexuales, según ha advertido Redondo.