El Govern negocia con las universidades catalanas el aumento de plazas de Medicina: objetivo 667 más

No hubo sorpresas en la lista de grados universitarios más demandados este curso 25-26. La lideraba Medicina en el Campus Clínic de la Universitat de Barcelona (UB), con 1.848 solicitudes para 200 plazas, seguida de cerca por Medicina en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), con 1.161 solicitudes para 385 plazas y Medicina en la Universitat Rovira i Virgili (URV), con 830 aspirantes para 130 plazas. Un profundo interés de los estudiantes que volvió a situar la nota de corte de Medicina por encima del 12 en todas las facultades públicas (del 12,850 en el Campus Clínic de la UB al 12,453 en la Universitat de Girona), dejando en el camino a un importante número de vocaciones en un contexto de falta de médicos en algunas especialidades y áreas geográficas, como ponía de manifiesto el informe de la oferta y necesidad de especialistas médicos 2021-2035 publicado por el Ministerio de Sanidad, que subrayaba la falta de especialistas de Medicina de Familia, Geriatría y Psiquiatría. Estas dos últimas, especialmente necesarias en un contexto social de envejecimiento de la población y de aumento de problemas de salud mental.

La propuesta lanzada por Salvador Illa supone incrementar en 667 plazas las 1.333 actuales, un crecimiento de un 50%

En este escenario, el president Salvador Illa anunció en el último debate de política general del pasado 7 de octubre que la Generalitat aumentará las plazas para cursar Medicina en Catalunya. Y puso una fecha, el 2031 (se da un margen de seis años, lo que dura el grado de Medicina), para pasar de las 1.333 plazas actuales a las 2.000, un aumento del 50%. 667 plazas más para ser exactos. "Necesitamos más médicos y necesitamos que nuestros jóvenes que quieran dedicarse a esto puedan estudiar en universidades catalanas", aseguró Illa.

La UB, la UAB y la UPF se muestran 'abiertas' a escuchar propuestas y la Universitat de Lleida asegura que participará en la ampliación

¿Dónde se crearán esas 667 plazas? Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la Conselleria de Recerca i Universitats ya ha iniciado los primeros contactos con las universidades públicas catalanas que cuentan con estudios de Medicina para abordar con ellas el aumento de plazas. El plan, según las fuentes, se está acabando de afinar. Incluirá no solo la ampliación de plazas en grados ya existentes, sino también la creación de nuevos grados. Las universidades están dispuestas a escuchar pero el contenido de ese plan deberá ir acompañado de financiación. Porque no se trata solo de crear una plaza, sino que se deben garantizar el profesorado, los espacios y, sobre todo, las prácticas en hospitales y centros sanitarios.

"No se trata solo de poner más sillas en un aula. Se necesita mantener la calidad de la formación, se requieren más profesores y más espacios en hospitales y centros de salud donde los alumnos puedan realizar las prácticas durante la carrera", recuerda Antoni Trilla, decano de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB).

Desde la Universitat de Lleida (UDL), que actualmente ofrecen 132 plazas, apuntan a este diario que "participarán en la ampliación", aunque, añaden, todavía desconocen qué distribución se acordará.

Desde la UPF, universidad que hoy por hoy ofrece 64 plazas, también están dispuestos a plantearse el aumento: "Estamos abiertos a hablar del tema; si nos llega alguna propuesta, evidentemente la escucharemos; la consellera, Núria Montserrat, ya nos ha dicho que nos dará más detalles en los próximos días”, responden a este diario.

Desde la UAB, que con 385 plazas es la universidad catalana que actualmente tienen una mayor oferta, señalan que por ahora no tienen prevista ninguna ampliación. "Por supuesto, estamos abiertos a las propuestas que el Govern quiera trasladar, pero, por ahora, no hay nada previsto", responden a este diario desde Bellaterra, donde ya han incrementado notablemente las plazas del grado en los últimos años. En el curso 2021-2022, subieron de 320 a 350; y más adelante, en el curso 2023-2024, pasaron de 350 a las 385 actuales.

El decano de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, Antoni Trilla, también señala que su universidad ya aumentó hace cuatro años en un 10% las plazas que ofrece hasta llegar a las 300 de este curso. "Si la Conselleria de Universitats hace alguna petición en este sentido, obviamente la escucharemos y analizaremos con la voluntad de llegar a un acuerdo, dado que ya estamos muy cerca del máximo de plazas que podemos ofrecer", apunta.

Oferta para el curso 26-27

Para el curso próximo había anunciados nuevos grados de Medicina en tres universidades, una pública (la Universitat Politècnica de Catalunya, con 50 plazas) y dos privadas (la Universitat Blanquerna-Ramon Llull, con 120 y la CEU Abat Oliba, con 50). De las tres, hoy por hoy solo cuenta con la luz verde de la Agència de Qualitat Universitària (AQU) -el órgano técnico que se encarga de evaluar las propuestas de nuevos títulos en Catalunya- el grado de Medicina de la Blanquerna-Ramon Llull, al que solo le falta la aprobación del Consejo de Universidades y el reconocimiento de sus hospitales como universitarios, gestión que tienen abierta en la Conselleria de Salut.

A la espera de la luz verde del AQU, la Universitat CEU Abat Oliva cuenta ya con el reconocimiento de la Clínica Diagonal de FIATC Seguros, como hospital universitario

La Universitat CEU Abat Oliba no cuenta aún con el visto bueno definitivo de la AQU, pero Jordi Palés, decano de la Facultat de Ciències de la Salut i la Vida de la universidad, confía en que, "si todo va bien", todavía están a tiempo de poder ofrecer las 50 plazas previstas el próximo curso 26-27. Palés explica a EL PERIÓDICO que a medidos de septiembre recibieron la primera notificación del AQU con una serie de "requerimientos solucionables", así que confía que en breve puedan obtener la aprobación definitiva. Lo que ya tienen, agrega el decano, es hospital universitario validado (requisito indispensable para impulsar estos estudios). Será la Clínica Diagonal de FIATC Seguros, cuya aprobación como hospital universitario fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado mes de junio.

El curso que viene, si no hay sorpresas, se ofertarán 170 plazas nuevas: 120 en la Blanquerna-URL y 50 en Abat Oliba

Y la UPC, el único nuevo proyecto público que estaba en marcha, que contaba con el prestigioso médico y científico Roger Paredes como coordinador médico del plan de estudios y que, durante el mandato del rector Daniel Crespo se anunció que ofertaría un grado de Medicina vinculado al Hospital de Terrassa en 2026, descarta ahora, tras el cambio de rector, que este pueda echar a andar el curso próximo. "Se estudiará hacerlo el siguiente", concluye una voz de la universidad. Desde el AQU apuntan que la universidad, que el pasado mes de mayo cambió de rector, retiró la propuesta, como publicó este diario esta semana. Fuentes de la UPC insisten en que no descartan el proyecto, pero argumentan que el nuevo equipo encabezado por Francesc Torres se conformó justo antes del verano y tiene que estudiar bien la situación heredada. En resumen, el curso que viene, salvo sorpresas, podría haber 170 nuevas plazas de Medicina; las 120 de Blanquerna y las 50, aún no autorizadas, de Abat Oliba.