Un estudio internacional codirigido por el CSIC predice cómo responden plantas y animales al cambio climático

Un equipo internacional, liderado por la Universidad de Zúrich y la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), ha publicado el "primer estudio comparativo a escala global" que identifica cómo los factores climáticos y las interacciones biológicas se combinan para determinar la supervivencia, la reproducción y la abundancia de las poblaciones, "esencial" para entender cómo las especies "podrían ser resilientes ante el cambio climático".

Según ha indicado el CSIC en una nota, la investigación ha integrado datos a largo plazo de 41 especies diferentes de plantas y animales y ha permitido identificar patrones comunes en la forma en la que éstas responden a cambios en el clima y desarrollar una base de datos "que ayudará al diseño de medidas de conservación".

La investigadora del CSIC en la Estación Biológica de Doñana Maria Paniw ha considerado que predecir cómo el cambio climático afectará a la biodiversidad es "complicado" porque "intervienen muchos factores diferentes, como la supervivencia, la reproducción y la competencia", y estos interactúan de maneras "muy complejas".

La mayoría de los estudios no han comparado de "manera explícita", entre diferentes especies, el impacto combinado de distintos factores climáticos en la supervivencia y reproducción de diferentes especies, ni cómo estos efectos demográficos escalan hasta influir en la abundancia a nivel de población. Asimismo, tampoco tienen en cuenta variables relacionadas con cómo se organiza la biodiversidad y cómo unas especies interaccionan con otras, "lo que podría conducir a sobreestimar o infravalorar los riesgos reales del cambio climático sobre la vida silvestre".

En este sentido, Paniw ha afirmado que los resultados del estudio en el que participa "muestran que los impactos del cambio climático sobre la naturaleza son más complejos", y que son válidos "tanto para las plantas como para los animales".

Además, el citado estudio ha revelado que la combinación de distintas variables "puede provocar impactos mayores de lo esperado", como cuando la falta de precipitaciones se une a las altas temperaturas, "lo que intensifica los efectos negativos sobre la supervivencia y la reproducción de las especies", especialmente en "aquellas de vida corta, como pequeños mamíferos".

Nuevas variables

La integración de nuevas variables, anteriormente no tenidas en cuenta en otros estudios, relacionadas con la interacción entre especies "puede, en ocasiones, amortiguar los efectos previstos del cambio climático". Por ejemplo, la disminución de la densidad de población debido a las alteraciones climáticas "puede aliviar la competencia y crear una retroalimentación positiva" que reduzca el impacto del cambio climático estimado inicialmente.

El equipo científico que ha trabajado en esta base de datos ha advertido sobre la existencia de "otros sesgos en las investigaciones" que predicen los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad. Además, han señalado que "la mayoría de los estudios se centran en plantas, aves y mamíferos del hemisferio norte", mientras que los invertebrados y regiones del sur global "siguen estando poco representados". También han incidido en los "problemas de reproducibilidad en ecología", ya que "gran parte" de los modelos poblacionales no pueden replicarse "debido a la falta de acceso a datos y códigos".

Base de datos abierta

Con el objetivo de superar estas limitaciones, el personal investigador ha creado una base de datos abierta y colaborativa a la que "cualquier miembro de la comunidad científica pueda acceder y contribuir con sus propios datos".

De esta forma, permitirá "ampliar los análisis, comprobar cómo funcionan las interacciones entre las especies y el clima en más especies y ecosistemas", así como facilitará que estos factores se "integren definitivamente en la investigación sobre el impacto del cambio climático". Además de su dimensión académica, esta base de datos "tiene una aplicación práctica", puesto que" ayudará en la implementación de medidas de conservación, la gestión de los ecosistemas y la elaboración de políticas de biodiversidad".

Al respecto, Paniw ha explicado que al identificar patrones comunes de cuándo y porqué las poblaciones son más vulnerables, pueden "dirigir mejor los recursos para proteger especies menos estudiadas bajo el cambio climático" y entender cómo las poblaciones responden a lo largo de todo su ciclo vital para diseñar estrategias de conservación "eficaces".