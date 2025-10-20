Las direcciones de escuelas e institutos de Barcelona se organizan por primera vez para hacer oír su voz

Tienen un objetivo claro: tener voz propia y hacerla oír. Con esa intención, las direcciones de 114 escuelas, institutos-escuela e institutos de Barcelona se reunirán este jueves, 23 de octubre, en el distrito Sant Andreu, lugar donde nació la iniciativa. Quieren hablar y compartir experiencias sobre cómo se está desplegando el decreto de inclusión educativa (sin los recursos necesarios), sobre la gestión de plantillas y sobre condiciones laborales. Y quieren hacerlo, detalle relevante, sin intermediarios.

"La decisión de impulsar esta asamblea surgió a partir de distintas direcciones, que sentíamos que siempre que nos reuníamos era en encuentros organizados por el Consorcio de Educación, donde ellos decidían los temas a tratar, y sentíamos la necesidad de hablar sin intermediarios y de decidir nosotros el guion", resume Marta Rubio Tartera, directora de la escuela Estel de Sant Andreu y portavoz de la organización del encuentro.

"La incertidumbre y el sentimiento de que no se escucha lo suficiente a las direcciones es muy generalizado" Marta Rubio Tartera — Directora de la escuela Estel de Sant Andreu

Empezaron con una primera reunión de direcciones de Sant Andreu, se animaron y ya tienen 114 personas confirmadas para el primer encuentro de direcciones de toda la ciudad. "La propuesta ha sido muy bien recibida, la incertidumbre y el sentimiento de que no se escucha lo suficiente a las direcciones es muy generalizado", apunta Rubio Tartera, quien recuerda que en el plenario de direcciones celebrado a principios de mes repartieron octavillas y la reacción fue muy buena por parte de todo el mundo. "La gente se ha animado mucho; la información siempre nos llega desde arriba y queremos que sea al revés", añade la directora, quien explica que se organizarán en tres mesas -inclusión, plantillas y condiciones laborales- y que trabajarán a partir de un vaciado de los resultados de una primera encuesta sobre esas cuestiones respondida por los participantes.

"Queremos cambios"

A partir de lo que salga de las tres mesas, tienen intención de elaborar un decálogo con "los 10 imprescindibles para lograr mejorar la calidad de la enseñanza". "Queremos que haya cambios y queremos organizar una respuesta si no hay cambios, son muchos malestares compartidos", prosigue la portavoz, quien subraya la necesidad de que se les escuche más.

"Cada vez tenemos más carga de gestión económica, cuando quien hace esas tareas en la escuela es una maestra, no una gestora"

"Sobre la inclusión, el papel lo aguanta todo, pero se ha ejecutado sin los recursos necesarios. Recibimos niños con muchísimas necesidades, y vienen de escuelas de educación especial con una ratio de 4 a uno y aquí nos es imposible atenderles bien", resume la directora, quien denuncia que a veces sienten que se está engañando a las familias, que esperan una atención en la escuela ordinaria que no podrán tener.

Otra de las cuestiones que consideran claves es el exceso de burocracia. "Además, cada vez tenemos más carga de gestión económica, cuando quien hace esas tareas en la escuela es una maestra, no es una gestora", agrega.