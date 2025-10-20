El CGPJ activa una Red de Especialistas en Igualdad para asesorar a los órganos judiciales

La Red de Especialistas en Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha empezado este lunes su andadura con la formación de sus grupos de trabajo. Está formada por treinta integrantes, que han sido nombrados por el Pleno tras un proceso selectivo público entre miembros de la carrera judicial.

La función de la Red es "ofrecer" a todos los jueces "el apoyo técnico y la información necesaria en cuestiones relacionadas con la aplicación del principio de igualdad: acceso a la justicia y enjuiciamiento con perspectiva de género y también igualdad de oportunidades y conciliación laboral".

La Red ha sido inaugurada por la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, y ha contado con el discurso inaugural de la jurista y expresidenta del Constitucional, María Emilia Casas. Perelló ha recordado los pasos del CGPJ en materia de igualdad --entre ellos, los Planes de Igualdad de la carrera Judicial o la Red de Delegados de Igualdad en los Tribunales Superiores de Justicia-- y ha animado a "seguir avanzando" en esa dirección.

En su opinión, la creación de la Red es "una muestra más del compromiso" del CGPJ. También ha añadido que constituye "un valioso apoyo técnico que complementará y fortalecerá la labor de los órganos judiciales en materia de "igualdad, conciliación y corresponsabilidad".

Igualmente, ha agregado que la Red pretende ser un "espacio de reflexión, intercambio y construcción colectiva", respondiendo de este modo a una "necesidad estratégica" del Poder Judicial en su compromiso con la "igualdad real y efectiva" recogida en la Constitución.

Grupos de trabajo

La Red, integrada por treinta jueces y magistrados especialistas, se estructura en grupos de trabajo que coinciden con los distintos órdenes jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social) y con áreas temáticas que abordan problemáticas sociales específicas como la trata de seres humanos, el antigitanismo, LGTBIQ+, personas migrantes y edadismo en la sociedad, con especial atención a su impacto en el ámbito judicial.

"Una organización que responde a la transversalidad del principio de igualdad y de la necesidad de juzgar con perspectiva de género", recalca el CGPJ.

Entre sus funciones destaca la elaboración de estudios, guías y protocolos que "favorezcan la igualdad efectiva dentro y fuera del ámbito judicial". Así, está prevista la elaboración, entre otras, de una Guía de Perspectiva de Género en la que participarán ocho magistradas, dos por cada orden jurisdiccional, con el fin de integrar la perspectiva de género en la práctica judicial.

Finalmente, el CGPJ ha avanzado que se trabajará en el análisis de derechos, licencias y medidas de conciliación en la Carrera Judicial; en la identificación, marcaje y análisis de resoluciones relevantes para la igualdad; en la actualización normativa y jurisprudencial en materia de igualdad de trato, no discriminación y aplicación de la perspectiva de género; en la propuesta y participación en actividades formativas dirigidas a la Carrera Judicial, en coordinación con la Escuela Judicial y en el impulso del lenguaje inclusivo.