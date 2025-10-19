Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camino de valores

Reyes Martel, jueza de menores: “Quizás los mayores no supimos transmitir los valores necesarios”

Reyes Martel está al frente de UP2U Project, una iniciativa que cree en el Camino de Valores en la reinserción de menores con medidas cautelares

Reyes Martel, jueza de menores

Reyes Martel, jueza de menores / LP

Adolfo Rodríguez

Reyes Martel comenzó en 2016 un Camino de Valores. No lo hizo sola, ya que consigo fueron decenas de jóvenes con medidas judiciales, de protección y de riesgo, así como otros tantos voluntarios. Rescató así una idea del profesional de la justicia Emilio Calatayud, quien también creyó en su día en esta iniciativa.

Los jóvenes no se libraron de cumplir sus respectivas condenas, sino que sumaron a ellas realizar varios caminos de convivencia y reflexión. Uno de ellos, el de Gran Canaria, que va desde El Pajar hasta Gáldar, pasando por Tunte, y el famoso Camino de Santiago en Galicia.

En esta iniciativa participaron varias comunidades autónomas de toda España. Lo hicieron de manera voluntaria y con la finalidad de cultivar los valores que “quizás los mayores no supieron transmitirles”, tal y como dice ahora en una entrevista exclusiva la propia Reyes Martel.

Camino de Valores

“Llevamos haciendo este proyecto muchos años. Este, en concreto, caminamos por la salud mental. Todas las ediciones caminamos por una causa y llevamos ya nueve. Hicimos hace poco, además, un hermanamiento con los alcaldes de la Mancomunidad de Consello o municipios del Camino Francés en Galicia y gracias a todo su apoyo, así como al de empresas, fundaciones, instituciones...”, confiesa orgullosa la jueza canaria en el vídeo que puedes ver al inicio de esta noticia.

“Un 80% logra finalizar el Camino de Valores y reencauzar el suyo propio en la vida. Créanme: la justicia juvenil funciona. No solamente gracias a jueces magistrados —aquí, por ejemplo, hay representados varios compañeros—, sino que se logra con la ayuda de equipos técnicos, de entidades colaboradoras y de la sociedad en general”, sentencia.

TEMAS

