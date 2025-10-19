Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025 / 5

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 20 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
  2. La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
  3. El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
  4. La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
  5. Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?
  6. Llegan las 'trad wives' arrepentidas: “Yo solo mostraba las bondades de la vida doméstica, pero aquello era una cárcel
  7. Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre
  8. El agitador ultra Vito Quiles hace una aparición fugaz en la UAB en una mañana marcada por la tensión y los altercados

Las universidades ofrecerán más plazas de Medicina si reciben más financiación

Las universidades ofrecerán más plazas de Medicina si reciben más financiación

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 20 de octubre de 2025

El cielo se ilumina: dos cometas se acercan a la Tierra y podrán verse a simple vista

El cielo se ilumina: dos cometas se acercan a la Tierra y podrán verse a simple vista

Un dron obliga a cerrar el tráfico aéreo del aeropuerto de Palma casi una hora

Un dron obliga a cerrar el tráfico aéreo del aeropuerto de Palma casi una hora

El increíble pueblo de cuento a media hora de Reus

El increíble pueblo de cuento a media hora de Reus

El parque de Reus con pista de baloncesto y rocódromo que alucinará a tus hijos

El parque de Reus con pista de baloncesto y rocódromo que alucinará a tus hijos

Dejar de fumar frena el deterioro cognitivo que provoca el humo, mejora la memoria y contribuye a la fluidez verbal

Dejar de fumar frena el deterioro cognitivo que provoca el humo, mejora la memoria y contribuye a la fluidez verbal

Lo que piden los autónomos al cotizar por ingresos: paro, permisos y subsidio a mayores

Lo que piden los autónomos al cotizar por ingresos: paro, permisos y subsidio a mayores