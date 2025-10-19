Berguedà
Un jabalí irrumpe en la C-16 en Puig-reig y provoca un accidente con dos heridos leves
Dos personas han resultado heridas de carácter menos grave esta madrugada de domingo después de que un jabalí irrumpiera en la C-16 a la altura de Puig-reig (Berguedà) y provocara un accidente en el que se han visto implicados dos vehículos. El aviso del siniestro se ha recibido a las 06.20 horas en el kilómetro 76,4 de la C-16, entre Puig-reig y Navàs, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).
La vía ha permanecido cortada en sentido Manresa hasta las 9.30 horas, y se han habilitado desvíos por la vía de servicio. Los dos heridos han sido evacuados por el SEM al hospital Althaia de Manresa.
Paralelamente, una mujer resultó herida de gravedad este sábado por la noche en una salida de vía con su coche en la C-17, en Vic. El aviso del accidente se recibió a las 22.31 horas en el kilómetro 57,8 de la C-17, en dirección norte. El SEM activó dos ambulancias y la afectada fue trasladada al Hospital de la Vall d’Hebron.
