El Hostal de la Gavina de S'Agaró recupera la 'Nit de les estrelles', las cenas-concierto que impulsó hace 70 años

Fue a mediados de los años 50 cuando el escritor Josep Pla sugirió al dueño del Hostal de La Gavina, Josep Ensensa Gubert, dar inicio a unas veladas de música y gastronomía en S'Agaró para aportar cultura a la Costa Brava. Por el Hostal pasaron estrellas como Victoria de los Ángeles, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes o Lucero Tena, que dieron arte y elegancia a S'Agaró.

Unas cenas-concierto que el Hostal de la Gavina ha recuperado este fin de semana, 70 años después, con el nombre de 'La Nit de les Estrelles'. La primera velada ha sido con el grupo Doc Scanlon's Cool Cat Combo y la cantante Sybila, que han mezclado swing y jazz, con piezas clásicas de Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Edith Piaf, en el vestíbulo del Hostal, salón que no se utilizaba para banquetes desde hace casi medio siglo.

La gastronomía la han puesto Romain Fornell (1 estrella Michelin), José Pulido y Oriol Fernández, con una cena que ha incluido la sopa de trufa y el foie 'Eliseo', con vinos y cavas Pere Ventura.

El Hostal, inaugurado en 1932 como primer y único hotel de cinco estrellas gran lujo, ha aprovechado así los últimos días de su temporada para reintroducir la tradición, que el nuevo director general del establecimiento, Joan Carles Casanovas, quiere impulsar al principio de cada verano junto a los propietarios, la familia Ensesa.

Símbolo de glamour y refinamiento, el Hostal acogió a grandes estrellas de Hollywood y de la nobleza europea durante los años 50 y 60; Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Orson Welles, Sean Connery o John Wayne, entre otros, se alojaron en las habitaciones del hotel.

Un estrella Michelin y un 'MOF'

El viernes por la noche, también Romain Fornell, director gastronómico del Hostal, sirvió una cena en el restaurante Candlelight del establecimiento junto al francés Yannick Franques (con el título MOF de Francia y chef del histórico restaurante parisino La Tour d'Argent), con la colaboración de Oriol Fernández.

Franques aportó el Pato Tour d'Argent, su Huevo Misterioso y la Crepe Mademoiselle; Fornell, sus Setas del Montseny, su versión de las Gambas de Palamós y el Soufflé de Pera; y Fernández evocó Francia y el Mediterráneo con varios entrantes, incluido un Paté en Croute de tres carnes.