Accidente
Un herido grave en un choque frontal entre dos coches en la N-II en Fornells de la Selva
La colisión ha provocado que la vía estuviera cortada durante más de una hora y media en ambos sentidos de la marcha
Una persona ha resultado herida de gravedad y otras dos leves tras un choque frontal entre dos vehículos en la N-II en Fornells de la Selva (Gironès) este domingo al mediodía, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Los heridos han sido trasladados al Hospital Josep Trueta de Girona.
El accidente ha provocado que la vía tuviera que cortarse durane más de una hora y media en los dos sentidos de la marcha, pero finalmente ha reabierto a las 15.30 horas. Al punto en el que se ha producido el siniestro se han desplazado cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y efectivos de los Mossos de Esquadra.
