Accidente

Un herido grave en un choque frontal entre dos coches en la N-II en Fornells de la Selva

La colisión ha provocado que la vía estuviera cortada durante más de una hora y media en ambos sentidos de la marcha

Fachada del Hospital Trueta de Girona.

Fachada del Hospital Trueta de Girona. / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Una persona ha resultado herida de gravedad y otras dos leves tras un choque frontal entre dos vehículos en la N-II en Fornells de la Selva (Gironès) este domingo al mediodía, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Los heridos han sido trasladados al Hospital Josep Trueta de Girona.

El accidente ha provocado que la vía tuviera que cortarse durane más de una hora y media en los dos sentidos de la marcha, pero finalmente ha reabierto a las 15.30 horas. Al punto en el que se ha producido el siniestro se han desplazado cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y efectivos de los Mossos de Esquadra.

Corresponsabilidad: "¿Cuántos hombres hay en el grupo de WhatsApp de vuestro cole?"

Un herido grave en un choque frontal entre dos coches en la N-II en Fornells de la Selva

Dejar de fumar frena el deterioro cognitivo que provoca el humo, mejora la memoria y contribuye a la fluidez verbal

Así es como la exposición al plomo ha cambiado el comportamiento social y las capacidades cognitivas de los humanos

Sandra Carrera, una joven diagnosticada de leucemia con 18 años: "Un trasplante te puede salvar la vida, a mí me pasó"

Miles de ovejas y cabras recorren el centro de Madrid con sus pastores durante la Fiesta de la Trashumancia

El Club de Mar de Sitges presenta un nuevo recurso contra su demolición

Descubren que el monte Everest sigue aumentando de altura cada año y por qué

