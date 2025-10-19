"Soy una madre chill, es un facto que estoy en mi prime'": diccionario de la jerga juvenil adoptada por 'boomers'

La jerga utilizada por la generación Z, cuajada de anglicismos y giros insospechados, empieza a romper cauces y a ser adoptada por generaciones anteriores, bien por ósmosis o por la coquetería de demostrar que uno sigue conectado a los tiempos. Aquí va una guía básica con el argot que ya salpica las conversaciones de un grueso de boomers y da un nuevo nervio al habla.

Aura: palabra que evalúa simbólicamente y de forma positiva un contenido o una persona. Se refiere a algo que tiene valor más allá de lo material, con un atractivo especial que sobresale de lo común. También se usa como medida cuantitativa, para referirse a acciones que te hacen ganar ‘aura’. “Mi profesor de castellano siempre llega a clase en traje, tiene mucha aura”. “Me he comprado un coche deportivo de color rojo, +1000 de aura”.

Beef: término que proviene de la industria musical y sirve para referirse a una disputa entre dos o más personas. “El otro día me discutí mucho con mi hermana, tuvimos mucho beef”. También se puede utilizar con la forma de ‘tirar beef’, cuando una persona insulta o habla mal de otra. “Carlos le tira mucho beef a su ex desde que se pelearon”. Haciéndose los enrollados, algunas madres o padres ya lo usan como sinónimo de disputa familiar. "Ordena tu habitación o tendremos 'beef', a lo que a menudo los hijos ponen los ojos en blanco. Menudo cringe (ver más adelante).

Boomer: en puridad, se refiere a aquellos nacidos en la generación del ‘baby boom’ (1946-1964), aunque de hecho define expresiones o acciones que son consideradas como ‘demasiado adultas’. “Mi madre me dijo que ‘se lo pasó pipa’, menuda boomer”. Aunque para los adolescentes 'boomer' es cuanto tenga tres años más que ellos, sus padres y madres, la mayoría pertenecientes a la generación X, suelen dejar muy claro ante quien les quiera oír, y a menudo con cierta indignación, que ellos no son boomers. Y como prueba de absolución esgrimen la clasificación de generaciones de la Wikipedia.

Cringe: se utiliza como sustituto del término vergüenza ajena. “Ver a ese chico bailando tan mal me dio un poco de cringe”. "Cuando mi padre dice cringe me da cringe".

Cundir: De significado similar a ‘rentar’, se utiliza concretamente para algo que apetece mucho hacer. “Esta tarde me cunde mucho bajar a tomarme un chocolate con churros, que hace mucho frío”. Cuando lo dice alguien nacido por debajo de los años 90, a menudo lo utiliza como sinónimo de "rentable". Se equivoca.

Crush: versión moderna del ‘amor platónico’, un fuerte sentimiento de atracción romántica y/o física hacia una persona, que a menudo se da a través de las redes sociales. “Llevo todo el día mirando su perfil de Instagram, es mi crush”. "Nunca encontraré a mi crush en Tinder".

Chill: procedente del inglés, significa estar en un gran estado de tranquilidad o relajación y su uso cuenta con gran éxito entre generaciones senior. “¿No ves que estoy chill, con las amigas, tomando una cerveza? Pídele el Bizum a tu padre".

Delulu: procedente del inglés ‘delusional’, se refiere a alguien que tiene poca conexión con la realidad y que vive en un mundo de fantasía. "Se pasa el día soñando que ganará la lotería, está delulu”. Aún de forma residual, el término ya empieza a ser adoptado por séniors que quieren dar muestras de estar conectados a los tiempos.

Facto: Es una afirmación que se da por verdadera y no admite disputa alguna. Se suele utilizar de forma irónica para expresar opiniones personales como si fueran verdades. “Soy la persona más guapa de la escuela y eso es un facto”. “Soy el padre más enrollado del mundo y eso es un facto”.

FOMO: Responde al inglés ‘Fear Of Missing Out’, que significa el miedo a perderse algo. "Mi madre y sus amigas dicen que tienen FOMO cuando quedan y alguna no puede ir".

Generación 0x: para referirse al año de nacimiento de una persona, entre los menores de 25 (y cada vez más también entre los mayores de 40) es común utilizar los dos/tres últimos dígitos del año en cuestión por separado. Por ejemplo, una persona que nació en el año 2004 sería un “cero cuatro”, mientras que alguien nacido en 2011 sería un “cero once”.

Hablarse: cuando dos personas contactan o chatean a través de redes sociales con interés romántico o sexual, se dice que “se hablan”. “Carlos y Judit se conocieron de fiesta y ahora se están hablando”. “Me encanta esta chica y desde la semana pasada me estoy hablando con ella”. “Desde que me separé no paro de hablarme con gente... con la que no voy a ningún lado”.

NPC: proviene de la jerga de los videojuegos en inglés ‘Non Playable Character’, que define un personaje en un videojuego que no es controlado por el jugador sino que tiene acciones predeterminadas, sirviendo para rellenar el mundo virtual. Se usa para definir a una persona que pasa desapercibida, sin personalidad propia. El término, aún residual, ya empieza a ser utilizado sobre todo por docentes y madres y padres de adolescentes.

Prime: se utiliza para referirse a una persona que está en su mejor momento, ya sea a nivel general o en algún aspecto concreto. “Llevo todo el curso sacando sobresalientes, estoy en mi prime”. "Mi padre no deja de decir que desde que se ha comprado ropa nueva está en su prime".

PD: los adolescentes llaman con las iniciales de "pincha-discos" a las sesiones o fiestas que se organizan en plazas de los barrios. Madres y padres ya empiezan a decir "PD" a lo que antes llamaban "DJ".

Random: traducido al castellano como ‘aleatorio’, se utiliza en este sentido y también para definir algo muy inesperado o fuera de lo común. “Ha sido muy random que nos hayamos quedado atrapados en el ascensor”. Sin duda, se ha convertido en una de las palabras con más tirón entre boomers, que la han adoptado con un fulgor parecido al que en su día brindaron a "guay" o "mola".

Rentar: utilizado para definir alguna cosa o acción que apetece o vale la pena para quien lo hace. “Me renta mucho comprarme un nuevo teléfono, el mío ya casi no funciona”. Con menos fuerza que random, el término también se abre paso entre séniors.

Sacada: se utiliza para definir una acción extraordinaria realizada por alguien. “El otro día marcó tres goles, menuda sacada”.

Sin más: expresión empleada para referirse a algo que sucede o se da sin motivo aparente, o también para aludir a algo que no tiene especial relevancia ni es importante. “Se marchó de la reunión sin más”. “'¿Qué tal ha ido tu cita?' 'Sin más'”.

Stalkear: procedente del inglés,y responde al seguimiento de la vida personal de una persona a través de internet o de las redes sociales, a menudo de forma obsesiva o con objetivo romántico. “Mi hijo sospecha que le miro el móvil, pero yo nunca lo stalkeo”.

Tocho: normalmente se usa para referirse a algo que otras generaciones definirían como 'muy fuerte' o 'muy heavy'. "Lo que pasó ayer en la manifestación fue muy tocho". Quienes la utilizan como peyorativo o como sinónimo exclusivo de pesado ("este libro es un tocho") delatan su condición boomer.

Palabras aún no adoptadas (pero en camino o con posibilidades)