Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Corresponsabilidad: "¿Cuántos hombres hay en el grupo de WhatsApp de vuestro cole?"
La aventura de ser padres: "¿Lo estaré haciendo bien?"
¿Cuántos de los hombres que lean esto habrán participado en la planificación de los menús familiares de la semana? ¿Cuántos hombres hay en el grupo de WhatsApp de vuestro cole? Estas preguntas, que parecen simples, revelan mucho sobre el nivel de implicación masculina en la crianza.
Según un estudio universitario reciente, algunos padres utilizan la baja paternal no para cuidar a sus hijos, sino para estudiar un máster. Esto demuestra que el cambio legal se ha de acompañar con un cambio cultural. Todavía queda camino por recorrer en la corresponsabilidad, la repartición equitativa las tareas del hogar y la carga mental que supone criar. Y de eso trata el segundo capítulo de Sobre (vivir) a la crianza.
Con la ayuda de Anna Manso, autora del libro La peor madre del mundo y madre de 3 hijos, y de Albert Pons, educador y formador especializado en acompañamiento a familias, tratamos cómo repartir de manera justa y equilibrada las responsabilidades de la crianza, cómo organizar el día a día, cómo tomar decisiones compartidas y cómo acompañar a los hijos sin cargar solo a una de las figuras parentales.
Anna Manso asegura que le “gustaría que la revolución la hicieran los hombres, los padres que se sintieran excluidos y dijesen: Oye, cómo es que yo no estoy en el grupo de whatsapp?”
“Algo que estamos usando para acompañar a los hombres es pasar de la idea de “tienes que ser otra tipo de hombre” a ampliar, hacer cosas que tu socialización no te ha permitido, como vincularte con tus hijos”, afirma Albert Pons.
En el capítulo se debate si los hombres han de asumir un papel más proactivo y visible en la vida de sus hijos.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las luces V16 impulsan la plataforma DGT 3.0: los conductores recibirán avisos de cualquier incidente en tiempo real
- La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia
- El Gobierno fijará un mínimo de docentes especialistas para alumnos con necesidades educativas especiales
- La jueza reactiva la investigación por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic
- Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no sabemos de la muerte del fundador de Mango?
- El agitador ultra Vito Quiles hace una aparición fugaz en la UAB en una mañana marcada por la tensión y los altercados
- Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias de este viernes en el litoral, prelitoral y puntos del interior
- Auroras boreales en Catalunya: los expertos dan una fecha para un nuevo espectáculo este mes de octubre