Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'

Corresponsabilidad: "¿Cuántos hombres hay en el grupo de WhatsApp de vuestro cole?"

La aventura de ser padres: "¿Lo estaré haciendo bien?"

Samanta Villar

Samanta Villar

¿Cuántos de los hombres que lean esto habrán participado en la planificación de los menús familiares de la semana? ¿Cuántos hombres hay en el grupo de WhatsApp de vuestro cole? Estas preguntas, que parecen simples, revelan mucho sobre el nivel de implicación masculina en la crianza

Según un estudio universitario reciente, algunos padres utilizan la baja paternal no para cuidar a sus hijos, sino para estudiar un máster. Esto demuestra que el cambio legal se ha de acompañar con un cambio cultural. Todavía queda camino por recorrer en la corresponsabilidad, la repartición equitativa las tareas del hogar y la carga mental que supone criar. Y de eso trata el segundo capítulo de Sobre (vivir) a la crianza. 

Con la ayuda de Anna Manso, autora del libro La peor madre del mundo y madre de 3 hijos, y de Albert Pons, educador y formador especializado en acompañamiento a familias, tratamos cómo repartir de manera justa y equilibrada las responsabilidades de la crianza, cómo organizar el día a día, cómo tomar decisiones compartidas y cómo acompañar a los hijos sin cargar solo a una de las figuras parentales.

Anna Manso asegura que le “gustaría que la revolución la hicieran los hombres, los padres que se sintieran excluidos y dijesen: Oye, cómo es que yo no estoy en el grupo de whatsapp?” 

“Algo que estamos usando para acompañar a los hombres es pasar de la idea de “tienes que ser otra tipo de hombre” a ampliar, hacer cosas que tu socialización no te ha permitido, como vincularte con tus hijos”, afirma Albert Pons. 

En el capítulo se debate si los hombres han de asumir un papel más proactivo y visible en la vida de sus hijos. 

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.

