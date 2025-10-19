El Club de Mar de Sitges presenta un nuevo recurso contra su demolición

El Club de Mar de Sitges presentará un recurso judicial para frenar su desaparición prevista para el 23 de octubre, por lo que “morirá matando”, según ha afirmado su presidenta, Gemma Marcé. El Gobierno central tenía programada la demolición del Club de Mar para el 2 de junio por vulnerar la ley de costas, pero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) acordó en mayo detener de forma cautelarísima este proceso, que se reprogramó para el 20 de octubre y, posteriormente, para tres días después.

"Se presentará un recurso para pedir que se suspenda esa entrada en el domicilio que quieren hacer el jueves", ha asegurado en declaraciones a la agencia Efe Marcé, que advierte de que la entidad, con 73 años de historia, "morirá matando", tal y como recomienda su equipo jurídico, a pesar de las pocas “vías de actuación” disponibles.

El recurso judicial que se presentará se basaría en “defectos de forma” y en “diversas lagunas” que los abogados han detectado, aunque la presidenta no entra en más detalles.

"Mientras no se derribe, estará vacío"

Marcé ha señalado que, si el cese de actividad del Club de Mar se materializa ya este jueves, el edificio "quedará vacío" hasta que se derribe, algo que puede tardar en suceder porque, como explica, los dos restaurantes próximos a la entidad, el Pic Nic y el Kansas, también se encuentran en la misma situación. “Hasta que ellos no reciban la notificación (de derribo), no derribarán este edificio.. Entendemos que quieren hacerlo todo a la vez”, ha explicado .

Con la previsión de que este proceso pueda alargarse, Marcé plantea la posibilidad de que el edificio pase a ser de propiedad municipal y que, hasta que no se ejecute la demolición, el Club de Mar pueda mantener su actividad. La presidenta explica que ha hablado con la oposición en Sitges, especialmente con JxCat, para trasladar esta posibilidad al gobierno municipal, en manos de ERC, Comuns y un grupo de independientes. “Pero, primero, (la dirección general de) Costas tendría que ceder el espacio. A mí me han dicho que no lo harían”, lamenta.

El Club de Mar de Sitges no es el único en la geografía catalana que se encuentra en esta situación: al Club Náutico Bétulo, en Badalona, se le ordenó su desmantelamiento, y los de Torredembarra (Tarragonès) y Vilassar de Mar (Maresme) no pueden renovar sus concesiones.

"Dentro de todos los clubes náuticos, la mayoría, unos 20, están afectados por la misma ley de costas", concreta Marcé, que advierte de que, si no se pueden frenar estos derribos, el patí de vela (un tipo de embarcación ligera), deporte ideado en Cataluña a principios del siglo XX, “desaparecerá porque solo se practica en la costa catalana”.

Con la mirada puesta en el próximo jueves, la presidenta señala que “la parte más dolorosa” es que “30 familias de la comarca del Garraf” se quedarán sin trabajo si el Club de Mar baja la persiana, así como que los jóvenes perderán un espacio de socialización y práctica deportiva, alejándolos de las pantallas. "Se me rompe el corazón al ver que los niños ya no tendrán esta opción, pero también al pensar en las familias que se quedarán en la calle", subraya Marcé.