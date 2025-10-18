La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia

Diez meses después de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, tras una caída de más de cien metros cuando volvía con su hijo Jonathan de una excursión por un sendero de montaña en Collbató, su familia se enfrenta a un proceso judicial delicado y a un conflicto interno por el patrimonio legado. La actual mujer de Isak Andic, Estefania Knuth, no estaría de acuerdo con la parte que le ha tocado de la herencia del empresario multimillonario, que gozaba de la mayor fortuna de Catalunya (la quinta más abultada de España).

De hecho, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes cercanas a la familia, la mujer habría estado semanas tratando de pactar con los tres hijos del fundador de Mango, sus herederos, una cantidad más conveniente para ella.

Los hijos de Andic han intentado negociar con Knuth una cifra que la satisficiera más, pero no lo han logrado y la diferencia entre las partes es "abismal"

En el testamento de Isak Andic figura que su voluntad era que se repartiese la herencia a partes iguales entre sus tres hijos (Jonathan, Sarah y Judith) y que determinadas personas recibieran otra parte del legado. Lo primero equivale a todo su patrimonio (Mango, barcos, obras de arte, inmuebles… y también todas sus deudas) y lo segundo es una cantidad específica que se deja a nombre de las personas que libremente elija el fallecido. Knuth se encuentra entre estas personas.

El conflicto habría estallado al no estar ella de acuerdo con esta cantidad, esperando recibir bastante más de lo que en el documento se indicaba. Así lo trasladó a los hijos, que habrían intentado negociar con ella una cifra que la satisficiera más. No ha sido así, hasta el punto que las fuentes consultadas por este diario hablan de "distancia abismal" entre una y otra parte.

Los Andic ya han depositado ante notario la cantidad que le corresponde a la viuda según el testamento

Lo que consta a EL PERIÓDICO es que los Andic ya han depositado ante notario la cantidad que le corresponde a la viuda según el testamento, así que el asunto queda pendiente de que ella, o bien acepte o proponga otra alternativa, o bien acuda a los tribunales para judicializar el asunto.

Preguntadas directamente por el asunto a las fuentes que están ejerciendo de portavoces oficiales de la familia, la respuesta sigue siendo la misma que hace meses: "La familia Andic no habla de cuestiones relacionadas con la herencia".

Discrepancias personales

Las malas relaciones familiares también quedan recogidas en la investigación del caso. El juzgado de instrucción número 5 de Martorell ha ordenado indagar en la mala relación entre Isak Andic y su hijo, que, según explican fuentes judiciales a este diario, sería por temas ajenos a la empresa.

Las declaraciones de los testigos, recogidas en un atestado de los Mossos d'Esquadra, reflejan discrepancias: mientras Knuth habría explicado a la policía que la relación padre-hijo había pasado por malos momentos, especialmente hace una década, por cuestiones vinculadas a la situación financiera de Mango, otros familiares habrían apuntado que esas discrepancias eran recientes y que en los meses anteriores a la muerte de Andic, padre e hijo habían tenido desacuerdos por motivos personales y ajenos al desarrollo de la empresa. La excursión de ambos a Collbató era un intento de limar esas asperezas.

Mientras la viuda habla de viejas discrepancias, testigos del entorno familiar afirman que las tensiones entre padre e hijos eran recientes

Los Mossos, que daban por cerrada la investigación y consideraban que la muerte del empresario fue un accidente, han vuelto a poner el foco en Jonathan Andic tras recibir una orden del juzgado de examinar su teléfono móvil. Este lo entregó el pasado 9 de septiembre y desde entonces la policía examina su contenido, tanto los últimos mensajes con su padre, como las llamadas que hizo justo después del siniestro mortal, que fueron a emergencias y a Knuth, y las fotos que podría haber tomado de la zona de la caída, aunque en un primer momento declaró no haber tomado fotos.

El TSJC asegura que no hay imputados en este caso y que la investigación "no se dirige contra ninguna persona concreta"

Es a partir de estas contradicciones de Jonathan Andic ante la policía que el juzgado ha ordenado examinar el contenido de su teléfono. En este contexto, y para atender a estas pesquisas, la condición legal del hijo mayor del fundador de Mango pasa de testigo a investigado. Los Mossos quieren saber si Jonathan tomó más fotos el día de la caída, qué llamadas realizó y esclarecer las relaciones con su padre. La jueza ha tomado la decisión tras recibir el atestado policial con el contenido del móvil de Isak Andic, que quedó destrozado, y tras saber que Jonathan había cambiado de terminal poco después del accidente, según varias fuentes.

Fuentes policiales aseguran a este diario que en ningún momento Jonathan Andic está acusado de homicidio. En este mismo sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha remarcado que el juzgado de Martorell no ha imputado judicialmente a nadie por este caso. "La investigación, procesalmente, no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta", remacha el comunicado.