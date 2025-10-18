Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

El tiempo en Catalunya, en directo: Plan Inuncat y última hora de la alerta del Meteocat por fuertes lluvias este sábado

Un coche arrastrado por el río Ripoll en Sabadell

Un coche arrastrado por el río Ripoll en Sabadell / Bombers

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante la posibilidad de intensas lluvias este viernes en el litoral, prelitoral y puntos del interior.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el riesgo de fuertes lluvias en diferentes comarcas catalanas.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas