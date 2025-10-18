El tiempo en Catalunya, en directo: Plan Inuncat y última hora de la alerta del Meteocat por fuertes lluvias este sábado

Un coche arrastrado por el río Ripoll en Sabadell

La tormenta que ha azotado este viernes por la tarde el área metropolitana de Barcelona ha requerido ocho servicios de los Bombers, uno de los cuales para recuperar un coche arrastrado por el río Ripoll en Sabadell, sin ocupantes en el interior. El cuerpo de emergencias atendió los ocho avisos entre las cinco y las seis y media de la tarde.

La lluvia también ha causado complicaciones en el tráfico buena parte de la tarde en la zona, especialmente en la AP-7, la B-30, la C-58 y la C-17, en todos los casos en el área metropolitana.

La AP-7 ha registrado dificultades en los accesos norte de Barcelona, en Parets del Vallès en dirección Girona y en Barberà del Vallès en ambos sentidos. En Castellví de Rosanes ha habido retenciones en ambos sentidos, que en el caso del sentido Tarragona han llegado a alcanzar los nueve kilómetros.

También ha habido retenciones en la C-58 entre Sabadell y Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona, y entre Sant Quirze y Badia en sentido Manresa. Hacia las cuatro y media de la tarde ha caído un chaparrón intenso que también ha provocado dos kilómetros de lentitud en la carretera C-17 en la zona de Parets del Vallès.