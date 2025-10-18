En Directo
El tiempo en Catalunya, en directo: Plan Inuncat y última hora de la alerta del Meteocat por fuertes lluvias este sábado
Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante la posibilidad de intensas lluvias este viernes en el litoral, prelitoral y puntos del interior.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el riesgo de fuertes lluvias en diferentes comarcas catalanas.
Un coche arrastrado por el río Ripoll en Sabadell
La tormenta que ha azotado este viernes por la tarde el área metropolitana de Barcelona ha requerido ocho servicios de los Bombers, uno de los cuales para recuperar un coche arrastrado por el río Ripoll en Sabadell, sin ocupantes en el interior. El cuerpo de emergencias atendió los ocho avisos entre las cinco y las seis y media de la tarde.
La lluvia también ha causado complicaciones en el tráfico buena parte de la tarde en la zona, especialmente en la AP-7, la B-30, la C-58 y la C-17, en todos los casos en el área metropolitana.
La AP-7 ha registrado dificultades en los accesos norte de Barcelona, en Parets del Vallès en dirección Girona y en Barberà del Vallès en ambos sentidos. En Castellví de Rosanes ha habido retenciones en ambos sentidos, que en el caso del sentido Tarragona han llegado a alcanzar los nueve kilómetros.
También ha habido retenciones en la C-58 entre Sabadell y Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona, y entre Sant Quirze y Badia en sentido Manresa. Hacia las cuatro y media de la tarde ha caído un chaparrón intenso que también ha provocado dos kilómetros de lentitud en la carretera C-17 en la zona de Parets del Vallès.
La ACA emite un aviso hidrológico por meteorología adversa en el Vallès (Barcelona)
La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat ha emitido este viernes por la tarde un aviso hidrológico por situación meteorológica adversa en las comarcas del Vallès Occidental y Oriental (Barcelona), ha informado en un mensaje en 'X'.
Desde la ACA han pedido a la ciudadanía que no se acerque a zonas inundables ni a pie ni en vehículo.
Por su parte, Protecció Civil mantiene el plan Inuncat activado en fase de alerta por previsión de intensidad de lluvia --más de 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en 30 minutos-- durante el viernes y el sábado por la tarde en el prelitoral y litoral central y pide "prudencia".
Protecció Civil mantiene el plan Inuncat
"Se mantiene en alerta el plan iNUNCAT por previsión de intensidad de lluvia (más de 20 l/m² en 30min) durante el día de hoy y mañana por la tarde en el prelitoral y litoral central", ha explicado Protecció Civil en 'X'.
Chubascos locales, pero intensos en Catalunya
"Los chubascos locales, pero intensos, afectando tramos del litoral y prelitoral, sobre todo del central y sur, así como puntos de la Catalunya Central. Localmente, van acompañados de alguna tormenta", ha recordado el Meteocat. La lluvia afecta ahora al Vallès y a parte del Baix Llobregat y Penedès y se dirigen a Barcelona.
El sábado se prevé un "día de transición" en la península y Baleares
El sábado se prevé un "día de transición" a un tiempo más otoñal en la península y en las Baleares, así como la llegada de un frente atlántico que cubrirá los cielos del tercio noroeste y dejará precipitaciones en zonas del país como Galicia y Canarias.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que habrá previsiblemente nubes altas que entrarán por el oeste y nubes bajas con bancos de niebla en la vertiente oriental por la mañana, así como cielos poco nubosos o despejados en el resto.
A últimas horas de la jornada, se espera la llegada de un frente atlántico, que tenderá a cubrir los cielos en el tercio noroeste y dejará probables precipitaciones en Galicia y zonas aledañas, además de abundante nubosidad alta avanzando de oeste a este en el resto.
El parte no descarta chubascos en litorales de la fachada oriental peninsular, mientras en las Canarias se espera un predominio de nubes altas en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los restos de sistemas frontales dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitacio
Fin de semana inestable
En Catalunya, según los pronósticos de Meteocat, tras las lluvias de este viernes se espera un fin de semana revuelto a nivel meteorológico, marcado, sobre todo, por la nubosidad y las precipitaciones dispersas. El sábado, especialmente cara a la tarde, se esperan chubascos generalizados en amplios puntos del litoral. El domingo será una jornada marcada por las nubes. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos días, todo apunta a que durante estos días las lluvias serán de carácter débil y, por lo tanto, al menos por ahora, no hay avisos activados.
Lluvias localmente fuertes
La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que las lluvias de este viernes podrán ser localmente fuertes en varios puntos del país. Además del caso de Catalunya, también destacan avisos en el sur de Aragón, en Castilla la Mancha, oeste de la Comunidad Valenciana, puntos de la región de Murcia y Andalucía Oriental, al igual que en Baleares, especialmente en las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, así como en el archipiélago canario. En todas estas zonas hay avisos amarillos activados por lluvias y tormentas.
Pronóstico
Los pronósticos apuntan a que este viernes será, en general, un día nublado, lluvioso y marcado por la inestabilidad en Catalunya. Se esperan chubascos desde primera hora de la mañana hasta la noche. Por la mañana, la zona más afectada será el litoral. A partir de mediodía, todo apunta a que se formarán varios frentes en el prelitoral, interior y otros puntos del Prepirineo. Ya hacia la noche, las lluvias se restringirán a puntos del Pirineo y Prepirineo y tramos del litoral.
Los modelos indican que, en muchos casos, estas precipitaciones serán de intensidad entre débil y moderada, acumulando cantidades entre escasas y poco abundantes. Aun así, en algunos puntos, estas lluvias podrán ser fuertes y acumular cantidades de precipitación abundantes en el prelitoral y en el interior. Además, es posible que vayan acompañados puntualmente de tormenta durante la tarde.
Alerta del plan Inuncat
Al menos una veintena de comarcas catalanas vuelven a activar este viernes sus planes frente a eventuales inundaciones ante una jornada en la que, según apuntan los pronósticos, se esperan fuertes chubascos que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una veintena de avisos de nivel amarillo y naranja desde primera hora de la mañana hasta la noche del viernes en las comarcas de Girona, Cataluya Central, litoral y prelitoral. Ante este escenario, Protecció Civil afirma que ya se ha activado el plan INUNCAT en fase de alerta y se pide a la población que extreme precauciones mientras dure este episodio de intensas lluvias.