Un preso golpea y araña a dos funcionarias en Brians 2

Un preso agredió este viernes a primera hora de la tarde a dos funcionarias de la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, según ha denunciado UGT y han confirmado a la ACN fuentes del Departament de Justícia. Los hechos tuvieron lugar hacia las 15:00 horas, cuando un interno que mostraba “elevada agresividad” arañó a una funcionaria y golpeó a otra, según ha indicado la conselleria.

Ambas fueron atendidas por los servicios médicos del centro y pudieron continuar prestando servicio. En un comunicado, UGT ha asegurado que no se trata de hechos aislados, “sino del resultado directo de la falta de personal y de la saturación de internos en los módulos del centro”.

Según el relato de UGT, los hechos ocurrieron en el módulo 6, cuando los funcionarios ordenaron el traslado del interno a otra celda y este se negó con una actitud “extremadamente violenta y vejatoria”.

El sindicato habla de un “patrón de violencia creciente” y recuerda que ya han denunciado otras agresiones este mismo año. En este sentido, ha afirmado que este nuevo hecho es “una nueva muestra del abandono institucional” y ha exigido un refuerzo inmediato de la plantilla en Brians 2, especialmente en los módulos con internos de perfil violento.