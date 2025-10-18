Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Violencia creciente"

Un preso golpea y araña a dos funcionarias en Brians 2

El sindicato habla de un “patrón de violencia creciente” y recuerda que ya han denunciado otras agresiones este mismo año

Hallado muerto un preso por sobredosis en la cárcel de Brians 2

Un vídeo capta con gran precision cómo los drones entran droga y móviles en las cárceles catalanas

Un patio de la cárcel de Brians, en Sant Esteve Sesrovires.

Un patio de la cárcel de Brians, en Sant Esteve Sesrovires. / DANNY CAMINAL

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un preso agredió este viernes a primera hora de la tarde a dos funcionarias de la prisión de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, según ha denunciado UGT y han confirmado a la ACN fuentes del Departament de Justícia. Los hechos tuvieron lugar hacia las 15:00 horas, cuando un interno que mostraba “elevada agresividad” arañó a una funcionaria y golpeó a otra, según ha indicado la conselleria.

Ambas fueron atendidas por los servicios médicos del centro y pudieron continuar prestando servicio. En un comunicado, UGT ha asegurado que no se trata de hechos aislados, “sino del resultado directo de la falta de personal y de la saturación de internos en los módulos del centro”.

Según el relato de UGT, los hechos ocurrieron en el módulo 6, cuando los funcionarios ordenaron el traslado del interno a otra celda y este se negó con una actitud “extremadamente violenta y vejatoria”.

Noticias relacionadas y más

El sindicato habla de un “patrón de violencia creciente” y recuerda que ya han denunciado otras agresiones este mismo año. En este sentido, ha afirmado que este nuevo hecho es “una nueva muestra del abandono institucional” y ha exigido un refuerzo inmediato de la plantilla en Brians 2, especialmente en los módulos con internos de perfil violento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
  2. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  3. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  4. Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
  5. Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
  6. La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
  7. El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
  8. Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles

Un preso golpea y araña a dos funcionarias en Brians 2

Un preso golpea y araña a dos funcionarias en Brians 2

España no exige a los jubilados acreditar que siguen vivos para cobrar la pensión

España no exige a los jubilados acreditar que siguen vivos para cobrar la pensión

El 'caso Antonio' de Valencia destapa los fallos en la detección del aislamiento en ancianos

El 'caso Antonio' de Valencia destapa los fallos en la detección del aislamiento en ancianos

Enric Canals, tiempo y memoria

Enric Canals, tiempo y memoria

Élite Taxi convoca una protesta para "colapsar" el Estadi Olímpic el próximo martes de Champions contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber

Élite Taxi convoca una protesta para "colapsar" el Estadi Olímpic el próximo martes de Champions contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber

La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia

La viuda de Isak Andic reclama a los hijos del fundador de Mango más dinero de la herencia

España impulsa la 'Ley Jane Goodall', una normativa pionera para reconocer derechos básicos a los grandes simios

España impulsa la 'Ley Jane Goodall', una normativa pionera para reconocer derechos básicos a los grandes simios

Montserrat Celdrán, gerontóloga: "La soledad de los ancianos no puede ser solo un problema de los hijos"

Montserrat Celdrán, gerontóloga: "La soledad de los ancianos no puede ser solo un problema de los hijos"