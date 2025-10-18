Muere Enric Canals, exdirector y miembro del equipo que fundó TV3

El periodista, guionista y productor televisivo catalán Enric Canals i Cussó (Tiana, 1952) ha muerto este sábado a la edad de 73 años, según han confirmado fuentes ligadas a la familia. Se trata de uno de los primeros directores generales y jefe de programas que tuvo TV3. En concreto, el segundo, tras el polémico Alfons Quintà. Canals dirigió la televisión pública catalana durante cinco años, entre 1984 y 1989, un periodo clave para la consolidación de la televisión pública en catalán. Pero su trayectoria ha estado marcada también por haber producido documentales principalmente centrados en la memoria histórica de Catalunya.

Canals pertenecía a la generación de periodistas formados durante el tardofranquismo y fue activo en la etapa de salida de la censura y de reconstrucción de un espectro mediático catalán durante la Transición. Aunque el hecho de haber sido director de TV3 con el propósito de convertirla en un motor de cohesión social y cultural fue uno de los hitos, su actividad periodística fue más allá de la televisión, puesto que antes de ese salto trabajó también en diarios como 'El País' y 'Diari de Barcelona', así como Ràdio Barcelona.

A partir de 1990 dirigió el periódico El Observador, mismo año en el que fundó la productora Mercuri SGP, dedicada al género documental de contenido histórico en formato audiovisual. Alumbró series documentales como 'Te'n recordes?', 'Els dies que van canviar la nostra vida', 'Aquest temps, aquest país', 'Aquell 1898', 'A l'ombra de la Gran Guerra', 'Un món en flames' y 'Diccionari de butxaca del segle XX'. Con la serie documental 'Classificació ACR' sobre informes de la política franquista sobre personalidades e instituciones contrarias al régimen ganó el premio Òmnium Cultural al mejor programa de televisión de 1996.

Guardián de la memoria histórica

Canals también es autor de libros como 'Pujol Catalunya', publicado en el año 2013 y que trata sobre el consejo de guerra que tuvo que afrontar durante el franquismo Pujol. Con él ganó el premio Godó de reporterismo y ensayo periodístico. Y cuatro años después y junto a Josep Maria Ràfols publicó también 'Tarradellas, el guardià de la memòria', libro basado en la documentación personal que el president reunió durante el exilio y la transición y la célebre 'carpeta azul' de informes confidenciales. Para él, el ejercicio del periodismo no debía limitarse a informar y analizar el presente, sino también a tener en cuenta el pasado y a cuidar la memoria democrática.

Además, Canals tuvo también responsabilidades en el ámbito público vinculadas a la comunicación y el audiovisual. Uno de sus cargos más destacados fue el de director general de difusión de la Generalitat entre 1997 y 2001, bajo la presidencia de Jordi Pujol. También fue miembro del consejo de administración de la Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV) entre 2004 y 2008. A principios de 2011 fue nombrado delegado en Catalunya del grupo de comunicación Vocento.

Las últimas apariaciones públicas de Canals han sido en artículos y entrevistas conmemorativas sobre los 40 años de TV3 en los que se ha puesto en valor el paperl que tuvo en la configuración del modelo de televisión pública catalana y en catalán.