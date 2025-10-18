Obituario
Muere a los 103 años el Nobel de Física Chen Ning Yang
Acabó galardonado con el premio Nobel de Física 1957 junto a su colega Tsung-Dao Lee por su investigación de las llamadas leyes de paridad
El ganador del Premio Nobel de Física Chen Ning Yang ha fallecido este sábado en Pekín a los 103 años, según ha informado la Universidad Tsinghua.
Considerado como uno de los investigadores más reputados de su ámbito, la teoría de teoría cuántica de campos para el enlace nuclear de Yang-Mills, introducida por Yang y Robert Mills, es uno de los logros más importantes de la física en el siglo XX, básica para comprender el Modelo Estándar de la física de partículas.
Yang nació en Hefei, en la provincia oriental china de Anhui, en 1922. En la década de 1940, se trasladó a Estados Unidos para realizar estudios académicos y posteriormente ocupó puestos de enseñanza.
Acabó galardonado con el premio Nobel de Física en 1957 junto a su colega Tsung-Dao Lee por su investigación de las llamadas leyes de paridad, que llevaron a importantes descubrimientos sobre las partículas elementales que dominan la realidad.
Yang fue elegido miembro de la Sociedad Americana de Física y de la Academia Sínica, y recibió el Premio Conmemorativo Albert Einstein (1957).
