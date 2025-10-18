Antonella de Ponte, ginecóloga experta en menopausia: “Tengo pacientes cuyo doctor les ha dicho que se compren un abanico"

Antonella de Ponte es ginecóloga, experta en menopausia, y trabaja en la clínica Dexeus Mujer, uno de los primeros centros en crear una unidad especializada en este ámbito. De Ponte es una de las pioneras en recetar hidratantes, lubricantes y vibradores frente a la sequedad vaginal, el dolor en las relaciones sexuales y otros síntomas de esta etapa, así como en ginecología regenerativa. Con motivo del Día de la Menopausia, aborda los principales síntomas de las pacientes; las respuestas a menudo inadecuadas del sistema sanitario y los cambios en la alimentación y la actividad física que ayudan a mejorar.

¿Qué síntomas son los que más consultan las mujeres en menopausia? Como es una etapa bastante larga, al principio consultan desarreglos menstruales y, algunas, los primeros sofocos. Luego, cuando la menopausia ya está asentada, que es cuando se lleva un año sin regla, suelen ser frecuentes el insomnio, la alteración en el ánimo y la sequedad vaginal.

¿Y qué síntomas consultan menos porque se asocian en menor medida a la menopausia? El cambio en el estado de ánimo, la debilidad emocional, la tristeza, la irritabilidad o la falta de energía. A veces las pacientes los vinculan al estrés, al cansancio y al ritmo de vida acelerado. Y en estos casos es más probable que a una paciente le prescriban un antidepresivo que algo para el cambio hormonal. El problema es que, según las encuestas, el 40% de las mujeres en esta etapa refiere cambios de humor, ansiedad y depresión, y hasta un 50% sueño y cansancio, que puede estar relacionado con el insomnio.

Suele ocurrir que las mujeres están mal asesoradas sobre las terapias hormonales y sobre que tienen que soportar los síntomas y que no se puede hacer nada

En ocasiones, ¿llegan a la consulta desorientadas o con información incorrecta? Suele ocurrir que estén mal asesoradas sobre las terapias hormonales y, por otro lado, que se les haya dicho que deben soportar los síntomas y que no se puede hacer nada.

¿Quién les dice que no se puede hacer nada? El médico de cabecera es el primero. Tengo pacientes a las que el médico les ha dicho que se compren un abanico.

En la formación en ginecología y obstetricia no existe una asignatura para la menopausia ni un abordaje específico

¿Qué otros fallos comete el sistema sanitario? No tener unidades específicas y especialistas formados en menopausia. Dentro de la formación en Ginecología y Obstetricia no existe una asignatura para la menopausia ni un abordaje específico. Nuestros residentes, en Dexeus, sí rotan por la unidad de menopausia, pero si un hospital público no la tiene, ¿dónde se forma el residente? Yo tengo la formación, pero porque la hice por mi cuenta.

En este escenario, ¿el 'boom' de publicaciones sobre trucos o suplementos para afrontar la menopausia ayuda o más bien desinforma? Ayuda porque, como hay tanta información y muchas mujeres no saben qué suplemento, dieta o consejo seguir, esto les incentiva a buscar a un especialista que les asesore. Yo siempre recomendaría a las pacientes que pidan una asesoría específica para ella.

La Dexeus Mujer ha implantado un programa de detección precoz. ¿Por qué y en qué consiste? Dexeus Mujer atiende a más de 100.000 pacientes al año y realiza más de 80.000 revisiones ginecológicas anuales, de las cuales un 60% corresponden a mujeres de 45 años o más, pero que no son necesariamente atendidas por un ginecólogo experto en menopausia. Y como muchas de ellas tienen vergüenza de preguntar sobre sus síntomas, hemos creado un cuestionario para que cuando vengan a su revisión anual y tengan más de 45 años, todos los ginecólogos del centro realicen una serie de preguntas para detectar a tiempo qué pacientes tienen síntomas tempranos y derivar a las que sea necesario a la unidad especializada.

Mis principales 'recetas' frente a la menopausia es hacer recomendaciones de alimentación y deporte, que se adapten al estilo de vida de la paciente

¿Cuáles son sus principales ‘recetas’ frente a la menopausia? Deporte y alimentación, que se adapten al estilo de vida de la paciente. Para ello, primero le realizo un interrogatorio extenso sobre cómo se alimenta, qué ejercicio hace y si sufre alguna patología o mucho estrés. A partir de ahí, hago recomendaciones específicas sobre alimentación y deporte que permitan hacer cambios saludables, adaptados a la menopausia. En esta etapa el metabolismo es más lento, se tienen digestiones más pesadas, se absorben menos nutrientes y hay inflamación y acumulación de grasa abdominal. Y la tendencia es acumular grasa y quemar músculos, por lo que pueden aparecer dolores articulares y más probabilidad de lesiones. De ahí que la recomendación sea comer sano y mantenerse activo.

Antonella de Ponte, especialista en menopausia de la Clínica Dexeus Mujer / Zowy Voeten / EPC

¿Y las pacientes responden? Al crear conciencia de que la parte metabólica influye mucho en los síntomas de la menopausia, la gran mayoría de pacientes intentan incorporar los cambios en su día a día, aunque un porcentaje pequeño de mujeres, que están limitadas por su trabajo o el estrés, no logran hacerlo.

Igual que nos hidratamos la piel, hay que hidratar la vulva

¿Qué prescribe frente a la sequedad vaginal? Lo primero es la hidratación, que se puede conseguir con geles, cremas u óvulos. Igual que nos hidratamos la piel, hay que hidratar la vulva aplicando un hidratante una vez al día y después, tres veces por semana, un hidratante interno vaginal. Además, hay que usar un lubricante, que es una herramienta terapéutica para mejorar las relaciones sexuales, tanto para estimulación externa como para la penetración. Es muy importante enseñar a las pacientes cómo se debe usar, donde se debe poner, qué tipo de lubricante es más adecuado para su PH, porque algunos pueden ser agresivos y crear molestias. Por tanto, la asesoría correcta sobre el hidratante y el lubricante son las primeras estrategias frente a la sequedad vaginal.

Los consoladores mejoran la vascularización de la región genital y el clítoris y también son buenos para trabajar el suelo pélvico

Usted también 'prescribe' vibradores. A mí me encanta la terapia sexual. Los consoladores mejoran la vascularización de la región genital y el clítoris y también son buenos para trabajar el suelo pélvico, tanto si tienes dolor como incontinencia urinaria. Además, lo primero que hace un vibrador o consolador es que te permite conocer qué zonas son más erógenas y detectar tempranamente si hay puntos dolorosos en la vagina. Por eso, recomiendo a todas las mujeres, no solo en la etapa de la menopausia, que exploren su sexualidad, para saber con qué nos sentimos más cómodas y con qué no. Para saber cómo es tu respuesta sexual, no haya nada mejor que autoconocerse. Y en concreto, es bueno para aquellas que hayan perdido sensibilidad en los orgasmos y si hay miedo a la penetración vaginal.

¿Y qué recomienda para disminuir la niebla mental? Realizar trabajo mental como hacer crucigramas y escribir a mano, que es una de las cosas que hemos perdido. Y también me encanta recomendar meditación o 'mindfulness', porque muchas veces la niebla mental está asociada al insomnio y el estrés en el día a día. Por tanto, hay que disminuirlo y dormir mejor, que puede ayudar mucho a la concentración y la agilidad mental.