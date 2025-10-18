La exalcaldesa de Berga, Montse Venturós, relata su depresión: Llegué a desear que me atropellara un camión

La exalcaldesa de la CUP en Berga, Montse Venturós, ha relatado la depresión que la llevó a dejar el cargo en 2021, fruto entre otros motivos del procés y de la pandemia: "Pensaba que si un camión me atropellara se acabaría todo, podría descansar. Lo peor que he pasado ha sido el miedo a mí misma".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha hablado por primera vez de su trastorno de salud mental, Venturós, que fue una de las figuras más destacadas de la CUP, ha explicado que siendo alcaldesa llegó a perder 27 kilos y que justo este año ha empezado a recuperarse y a sentirse mejor.

"No sé por qué he tenido una depresión. Hay múltiples factores, también causas sociales. La primera legislatura fue muy intensa por el proceso de ruptura con el Estado español, que finalmente no se culmina y la segunda es muy intensa con el covid. Dos factores muy importantes que hicieron que me desgastara", ha indicado Venturós, que en estos años también tuvo que afrontar la muerte de su madre.

La exalcaldesa, que en 2018 fue inhabilitada por no descolgar una estelada del balcón del ayuntamiento, ha señalado que, durante todo este proceso, lo "más duro" de afrontar fue el "miedo" a sí misma.

"Me dio mucho miedo cuando empecé a pensar 'hostia, ya me podrían meter en el talego, así descanso'. Al cabo de un tiempo pensaba que si un camión me atropellara se acabaría todo y podría descansar. Lo peor ha sido tener miedo a mí misma", ha relatado.

Sobre el procés, ha señalado que "nunca perdonará que no se culminara la independencia" de Catalunya.

"Fui a despedirme de mi madre que se estaba muriendo. Le pregunté qué quería que hiciera, que me quedara con ella o fuera a Barcelona, porque no sabía qué ocurriría, si podía acabar detenida. Y ella me dijo que fuera a Barcelona, que era por lo que había luchado siempre. Y luego no pasó nada. Pude compartir cuatro meses más con mi madre, pero aquella despedida me hizo mucho daño", ha recordado.

La exalcaldesa ha explicado que hace unos años que rompió el carnet de la CUP, tras su decisión de concurrir a las elecciones generales españolas, y ha asegurado que no regresará a la política institucional.