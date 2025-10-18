David Sánchez, fisioterapeuta: "A los hombres nos cuesta explicar los problemas sexuales por el tabú y el orgullo"

El suelo pélvico masculino aún genera un gran desconocimiento y muchos tabúes. Con el objetivo de hacer visible esta realidad y abrir espacios de diálogo y formación, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña ha puesto en marcha la gira divulgativa Salut pelviana masculina, més enllà del tabú, conducida por el fisioterapeuta especializado David Sánchez con la coordinación de la Comissió de Salut Pelviana del Col·legi y que se inaugura este sábado en Girona.

"A los hombres nos cuesta explicar los problemas sexuales o de micción porque se viven entre el tabú y el orgullo masculino", afirma Sánchez, que es director de un centro de fisioterapia en Blanes. A pesar de todo, afirma que estas problemáticas son "mucho más habituales de lo que se piensa y hay que romper el silencio".

Durante las sesiones se hablará de enfermedades y disfunciones que pueden afectar a cualquier hombre a lo largo de la vida, como la disfunción eréctil, los trastornos de eyaculación (precoz, retrasada o retrógrada), las alteraciones miccionales, el dolor pélvico crónico, las varices en la pelvis o los varicoceles en los testículos, así como las consecuencias de cirugías de próstata o de infecciones.

"Es fundamental que la población masculina sepa que la fisioterapia también puede ayudar a tratar estos problemas" David Sánchez — Fisioterapeuta

"Es fundamental que la población masculina sepa que la fisioterapia también puede ayudar a tratar estos problemas, más allá de la urología o la andrología", remarca.

Además de proporcionar herramientas de prevención y autoexploración, los seminarios quieren contribuir a la normalización de la especialidad de la fisioterapia del suelo pélvico masculino, que puede mejorar la calidad de vida de muchos hombres.

Los seminarios, gratuitos y dirigidos tanto a profesionales como al público en general, tendrán lugar en Girona, Barcelona, Manresa, Tarragona y Lleida. El primero se realizará este sábado en Girona, en la sede del hotel Peninsular, y se dividirá en dos sesiones, una para el público en general y otra para fisioterapeutas y profesionales de la salud.

Molestias en el suelo pélvico

Un estudio del Colegio de Fisioterapeutas muestra, por un lado, que la población cada vez tiene un mayor conocimiento sobre el suelo pélvico y su relación con la salud y calidad de vida de las personas y, por otro, la necesidad de introducir el abordaje con fisioterapia desde el inicio del proceso terapéutico para mejorar los resultados y la eficacia del tratamiento.

Las patologías del suelo pélvico más comunes son el dolor lumbopélvico (19% de los entrevistados) y la incontinencia urinaria (14%). La incontinencia afecta más a las mujeres, un 21% frente al 6% de los hombres. A continuación, se encuentran los problemas en las relaciones sexuales, que afectan al 8% de la población (un 10% de las mujeres frente a un 6% de los hombres), y los problemas de erección, que en este caso afectan al 5% de la población, pero que suben hasta el 8% en los hombres de entre 55 y 65 años.

De las personas que han sufrido patologías vinculadas con el suelo pélvico, un 54% ha decidido realizar algún tipo de tratamiento y, de este grupo, el 71% ha optado por fisioterapia. El ejercicio terapéutico se ha demostrado científicamente como el tratamiento más eficaz contra algunas de estas molestias o patologías.

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña se trabaja activamente para garantizar a todas las personas el acceso a la información sobre qué es el suelo pélvico, cómo funciona y cómo prevenir su disfunción. Las disfunciones del suelo pélvico, como la incontinencia urinaria, la incontinencia anal, los prolapsos o el dolor pélvico, tienen un gran impacto en la sexualidad de las personas y, por lo tanto, en su salud y calidad de vida.

El 45% de las personas que realizan tratamientos de fisioterapia para el suelo pélvico afirman que los hacen entre 1 y 4 veces al año, mientras que un 18% acude entre 5 y 10 veces y un 8% más de 10 veces. Con esta dinámica, la frecuencia media por persona es de 3 tratamientos o visitas al año.