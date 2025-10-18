Asturias, un paraíso natural abierto al turismo activo

Con un paisaje espectacular y preservado, Asturias se erige en uno de los destinos favoritos para los que prefieren el turismo activo. Descenso en piragua por sus caudalosos ríos, escalada y senderismo por sus montañas o incluso recorrer su rico territorio, sus pueblos y conocer a sus gentes montados en una bicicleta, las opciones son muchas y detrás existe toda una filosofía.

La mesa redonda sobre turismo activo y deportivo en Asturias, celebrada el pasado 14 de octubre en la sede de EL PERIÓDICO en Barcelona, reunió a voces expertas del ámbito medioambiental, deportivo y académico con un objetivo común: reflexionar sobre cómo conjugar la conservación del territorio con un modelo turístico sostenible.

“La protección del territorio que hemos ejercido durante 40 años hace que sea un paraíso para el turismo activo” Marcos Niño Gayoso — Dir. Gral. Reto Demográfico del Principado de Asturias

Lluis Giner, Claudio Milano, y Marcos Niño Gayoso en la mesa de debate. / Maite Cruz

El primero en intervenir fue Marcos Niño Galloso, director general de Reto Demográfico del Principado de Asturias, quien recordó que este año se cumplen cuatro décadas del lema que ha definido la identidad turística asturiana: “Paraíso Natural”. “Tenemos la montaña muy cerca del mar y el mar muy cerca de la montaña”, destacó, subrayando la protección del territorio como el gran activo para el turismo activo. En este sentido, recordó que Asturias cuenta con el 40% del territorio protegido:“Hemos entendido que conservar es la única forma de perdurar en el tiempo”.

La amplia oferta en el Principado lo convierte en uno de los destinos más completos de España en turismo activo y de naturaleza, combinando mar, montaña, ríos y bosques en distancias muy cortas. Escalada -con el Naranjo de Bulnes (Urriellu) como un referente europeo-, senderismo con más de 4.000 Km de rutas señalizadas -la Ruta del Cares, Lagos de Covadonga, Senda del Oso o el Camino de Santiago-, o espeleología son algunas de las actividades de montaña. Rafting, kayak y barranquismo en los ríos y buceo en el mar, son otras opciones para los amantes del deporte acuático.

“No hay que pensar en la naturaleza como un mero recurso a explotar para fines privados, no deja de ser un bien común” Claudio Milano — Antropólogo del Departamento de Antropología Social de la UB

Niño Galloso reivindicó el auge del cicloturismo: “Cualquier aficionado al ciclismo conoce L’Angliru, los Lagos de Covadonga o la Farrapona”, tres ascensiones míticas. A la oferta deportiva se suman las sendas verdes y las antiguas vías mineras reconvertidas en rutas BTT: “Son espectaculares y permiten disfrutar en familia de un paisaje único”, apuntó el director general de Reto Demográfico.

Por su parte, Lluís Giner, director técnico de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), resaltó el papel del deporte como dinamizador económico y cultural. “España es el segundo país más montañoso de Europa y Asturias un terreno de juego extraordinario”, afirmó. Recordó hitos como los Campeonatos del Mundo de Escalada celebrados en Avilés y Gijón, que reunieron a deportistas de más de 40 países y dejaron un impacto positivo en la región.

“Menos es más: el turismo de calidad, el que respeta el territorio y reparte sus beneficios, es el que tiene futuro” Evarist March — Biólogo y experto en ecoturismo, guía e interpretación de Naturaleza

Mesa de debate de turismo deportivo y activo / Maite Cruz

Giner resumió que el visitante actual “busca comodidad, buenos servicios y respeto por el entorno”, y añadió una reflexión clave: “La montaña es nuestra casa; disfrutarla exige sentido común, dejar todo limpio y cuidar lo que nos da identidad”.

Y es que el ecosturismo centró buena parte del debate. Evarist March, biólogo y director de Naturalwalks, introdujo un matiz esencial: “Deberíamos volver a entender el ecoturismo como el turismo que se hace en casa: el eco, la naturaleza”. March recordó que el concepto nació en los años ochenta como respuesta a los impactos negativos del turismo convencional y abogó por recuperar su sentido original: “No se trata de turismo en la naturaleza, sino de turismo de naturaleza”. Advirtió, además, contra la visión reduccionista del ecoturismo: “La naturaleza no es solo el pajarito o el oso; también lo son la geología, el clima o los fenómenos meteorológicos”. Y puso como ejemplo a Asturias, donde la observación del oso pardo ha pasado de ser un problema a convertirse en un símbolo de convivencia y atractivo turístico. “Quien conserva un bosque primario hoy tiene salud, cultura y futuro”, sentenció.

“Hablamos de alto rendimiento deportivo, pero también de una cultura de respeto al medio natural” Lluís Giner — Dir. Técnico de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada

El antropólogo Claudio Milano, del Departamento de Antropología Social de la UB, invitó a repensar la relación entre turismo y naturaleza desde una mirada ética. “A menudo caemos en la trampa de ver la naturaleza como un recurso a explotar”, señaló. Defendió que debe considerarse “un sujeto de derecho” y apostó por que “las comunidades deben poder vivir con la naturaleza, no solo del turismo”, y reclamó modelos que eviten la saturación estacional y garanticen equilibrio territorial.

Todos los ponentes coincidieron en elogiar la figura del guía de naturaleza que, para Evarist March, “es una manera de retener a los jóvenes y preservar la identidad del territorio”.