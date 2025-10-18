Girona
Aparece muerta una ballena de diez metros de largo en una playa de Pals
El animal presentaba tres cortes en el lomo, posiblemente causados por la hélice de un barco.
Oriol Leza
Una ballena muerta ha aparecido este viernes en la playa de Pals. El aviso llegó entre las 17:00 y las 18:00 h, cuando se detectó el cuerpo a la deriva. Poco después de la llegada de la Policía Local, el cuerpo del animal quedó varado en la playa justo frente a una zona de apartamentos turísticos. El cetáceo —de grandes dimensiones— presentaba tres cortes equidistantes en el lomo. Los Agentes Rurales, que también examinaron al animal, avisaron al Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM) del Prat de Llobregat.
Este sábado, hacia las 13:00 h, personal del CRAM se ha desplazado hasta la playa con una retroexcavadora y un camión. Los técnicos han confirmado que se trata de un cachalote y, por el estado necrótico del cuerpo, han descartado realizar la autopsia, aunque han recogido muestras —como un diente y tejido—. Según apuntan los técnicos, las lesiones son compatibles con el impacto de la hélice de un barco, que habría provocado la muerte del animal. Los restos se han preparado para su traslado y posterior incineración.
