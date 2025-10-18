Dos años de retraso para una mamografía en Valencia: "Me fui a la privada por miedo al cáncer"

La Unidad de Prevención de Cáncer de Mama de Xàtiva, en la provincia de Valencia, registró en 2024 el peor dato de cobertura del programa de cribado de toda la red pública valenciana. De las 18.132 mujeres en edad de ser citadas para someterse a una mamografía preventiva, 10.870 (el 60%) no recibieron la invitación durante el año pasado.

La explicación oficial que da la Consejería de Sanidad es que el mamógrafo de la unidad estuvo muchos meses sin funcionar hasta que pudo ser renovado, al encontrarse "obsoleto" y carecer de contrato de mantenimiento, como denunció en febrero de 2024 el conseller Marciano Gómez, culpando al anterior gobierno del Botànic. Aunque algunas pacientes fueron derivadas a los hospitales de Xàtiva y Ontinyent, el ritmo de las citaciones se vio muy lastrado.

Según la conselleria, las cifras actuales muestran que el 82,9% de las mujeres son invitadas a participar en el programa. El PSPV de la Costera-Canal, en cambio, atribuye los problemas en el funcionamiento del servicio a los "recortes en recursos humanos y materiales" del actual Consell y a la sobrecarga del área en radiología.

Pero más allá de los fríos datos y de la disputa política, hay muchas mujeres que han sufrido en sus carnes el temor a que la demora se traduzca en una detección tardía de la enfermedad. Es el caso de Esperanza Espada, una enfermera de Xàtiva que estuvo dos años en lista de espera para que le practicaran la prueba. "La última mamografía me la hice en julio de 2021. Por protocolo me tocaba en 2023, pero como no me llamaban acudí a la unidad de mama y me dijeron que el aparato llevaba estropeado seis meses y que no sabían cuándo lo iban a arreglar", cuenta a este diario.

Esperanza interpuso una reclamación por escrito ante el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) para intentar buscar una alternativa. "Me derivaron a Salud Pública y allí me dieron largas: me dijeron que me llamarían en cuanto arreglaran el aparato", expone. A la salida de este servicio, sin embargo, se topó por casualidad con una compañera que le contó el proceso que había atravesado tras ser diagnosticada con el cáncer de mama. "Como no le llamaban, ella se fue al IVO, allí te hacen la prueba y pasan la factura a la seguridad social". Esperanza relata que, después de esa conversación, le entró miedo y se decidió a acudir a esta entidad de carácter privado. "Me dieron cita en una semana. Me hicieron la mamografía en julio de 2024 y por suerte salió todo bien", indica.

No fue hasta mayo de 2025 -casi dos años después de lo previsto por protocolo- cuando fue citada en la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama de Xàtiva. "Me explicaron que estaba el aparato arreglado y que tenían radiólogo, así que repetí la mamografía. Aunque hacía solo un año de la prueba del IVO, como no es mucha la radiación a la que te sometes decidí repetírmela para estar dentro del protocolo", ahonda la enfermera. Más allá del mamógrafo, que llevaba un año averiado, Esperanza señala que otro problema que acentuaba las demoras es la falta de radiólogos, un déficit que afecta a otros niveles de la Sanidad en Xàtiva por las mejorables condiciones de los especialistas, que prefieren otros destinos. "Había gente a la que derivaban al hospital de Xàtiva, pero la lista de espera era de más de un año. Si tienes suerte y no tienes nada, como es mi caso, perfecto, pero si tienes algo... La espera es horrorosa", apostilla Esperanza.

Xateba: "Es triste que el servicio tenga tantos fallos"

Tras conocerse los datos del programa de prevención del cáncer de mama de 2025, la asociación Xateba ha pedido que la problemática se aborde en el Consell de Salud porque "afecta a muchas mujeres". "Es triste que un servicio que tiene que basarse en el riesgo y la prevención tenga tantos fallos", lamenta la presidenta del colectivo por la Igualdad. Mar Vicent señala que las 10.000 mujeres no citadas en 2024 representan "un agujero muy grande" dentro del cual hay personas "a las que se les podría haber detectado antes la enfermedad".

Vicent recalca que, durante "muchos años", la asociación ha tenido constancia de que los problemas con la máquina de mamografías obligaban a suspender muchas pruebas. Aunque, teóricamente, las mujeres que han padecido un cáncer de mama previo o sufren otro tipo de patologías no son citadas por el cauce habitual y deberían quedar excluidas de la lista de pacientes diana que no fueron invitadas al cribado en 2024, en el colectivo de Xàtiva tienen constancia de mujeres en esta situación a las que también han dejado de llamar.

También exponen casos muy recientes de anulaciones de citas alegando supuestos problemas en el servicio. "Hay otras mujeres a las que no han citado en tres años y se han ido a la privada, asumiendo un coste de 100 o 120 euros", censura Mar Vicent, que recuerda que el cáncer de mama es una enfermedad con una "brutal prevalencia en las mujeres", puesto que se diagnostica un caso cada 15 minutos. De ahí que la detección precoz sea fundamental. "Se puede mejorar mucho el trato que se tiene a la enfermedad", apostilla la presidenta de Xateba.