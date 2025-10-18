La escuela concertada casi duplica a la pública en la enseñanza de inglés antes de primaria

El 89% de los alumnos de la concertada hace inglés durante el segundo ciclo de infantil (3-5 años), mientras que la proporción en la pública es del 50%. Son datos de Educació del curso 2023-2024. Esta diferencia entre pública y concertada en una etapa que no es obligatoria se replica también entre Catalunya y el conjunto del Estado. De forma global, el 62,6% de los niños catalanes hacen inglés antes de primero de primaria en la escuela, veinte puntos por debajo del dato de España, que se sitúa en el 83,7%, según datos del Ministerio de Educación. La experta de la UPF Carmen Pérez explica a la ACN que es más importante la intensidad que empezar antes, que se debe tener en cuenta la realidad lingüística de Catalunya y concluye que en la concertada el inglés es un reclamo.

Según el currículo aprobado en 2023 en Catalunya, el proyecto lingüístico de los centros debe tener en cuenta, cuando el contexto sociolingüístico escolar lo permita, "poder iniciar un primer contacto con el uso oral de una lengua extranjera, especialmente en el último curso de la etapa".

En los centros educativos públicos de Catalunya -donde hay casi el 70% del alumnado- solo uno de cada dos recibió la asignatura de inglés en el curso 2023-24, el último del cual se tienen datos: 64.085 de los 125.938 niños matriculados. En cambio, en la escuela concertada la enseñanza del inglés en el segundo ciclo de infantil está mucho más generalizada: más del 89% del alumnado la hace.

Solo en Andalucía se hace menos inglés

Con un 62,6% de enseñanza de inglés, Catalunya es la segunda comunidad por la cola en porcentaje de alumnos de infantil de segundo ciclo que tienen la asignatura de esta lengua. Solo los alumnos andaluces hacen menos, el 60%, según el ministerio.

La presencia de esta materia en la escuela entre los 3 y 5 años es más de veinte puntos inferior en Catalunya que en el Estado en conjunto: un 62,6% aquí y un 83,7% en toda España el curso 2023-24. De hecho, son muchas las comunidades donde el porcentaje de enseñanza de la lengua supera el 90% de los niños. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, más del 99% la hace, y en las dos Castillas, en La Rioja, Extremadura y Galicia, hacen la asignatura de inglés todos los alumnos sin excepción. En este sentido, también es en Catalunya donde se observa una brecha más grande entre el estudio de la materia en la pública y en la concertada.

Además, entre el curso 2013-14 y el 2023-24, la enseñanza del inglés en este nivel ha crecido en el Estado, pasando del 79% al actual 83,7%. En cambio, en Catalunya los últimos años no ha habido progresos en este ámbito, más bien al contrario. Según datos del mismo Departament d'Educació, en el curso 2015-16 la enseñanza de la asignatura de inglés tenía incluso un poco más de presencia que actualmente, ya que la hacía el 65% del alumnado de infantil de segundo ciclo.

¿La intensidad o empezar antes?

Pero, ¿empezar antes está relacionado directamente con mejores resultados? La profesora honoraria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje especializada en adquisición de lenguas e inglés, Carmen Pérez, responde que no. Según Pérez, los ítems más importantes en el aprendizaje de una lengua son el número de horas, la intensidad y el tipo de aprendizaje recibido. "Empezar antes funciona siempre que haya un programa fuerte, no un programa con cuentagotas", ha manifestado en declaraciones a la ACN. Asegura que "nunca está mal empezar pronto" pero insiste en que esto no es garantía de mejores resultados en el futuro.

Sobre las horas, explica que la investigación apunta que hacen falta 10.000 para aprender una primera lengua desde que se nace, eso son más o menos cuatro años. Con una segunda o tercera lengua, asegura que pasa lo mismo: "hacen falta horas". Y también es eso lo que hace falta para aprender una lengua extranjera en la escuela, remarca. En el caso de Catalunya, en general, ve “justita” la carga de horas actual de aprendizaje de inglés en las escuelas catalanas.

Más allá del número de horas, destaca que es muy importante “la intensidad” en el aprendizaje y el uso de la lengua en contextos comunicativos ricos, así como tener un profesorado preparado.

La concertada compite

En cuanto a la diferencia entre la concertada y la pública, Pérez afirma que la escuela pública está pensada para obtener un buen nivel cubriendo las necesidades de la población, "pero las escuelas no compiten entre ellas para atraer alumnado". En cambio, asegura que la concertada sí que tiene que “competir por una clientela", y por eso cree que apuestan por ofrecer el inglés en todas las etapas, para "atraer el interés de las familias".

Además, apunta que cuando en los años 90 irrumpió con fuerza el inglés, dejando de lado por ejemplo el francés, la escuela pública apostó por utilizar la lengua para enseñanzas curriculares, es decir, hacer actividades del currículo en inglés, aunque no conste como asignatura como tal.

En el análisis comparativo con otras comunidades, Pérez pide tener en cuenta que Catalunya tiene dos lenguas, y esto se refleja en horas en el currículo. Añade que el país ha vivido también una realidad demográfica diferente a la de muchas comunidades, con la llegada de mucha población inmigrada con sus propias lenguas, y que ha requerido también una atención lingüística especial.