Alerta alimentaria
La AESAN alerta de la presencia de E. Coli en un queso procedente de Francia que se ha distribuido en Catalunya
Recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta que se abstengan de consumirlo
Ocho ciudades francesas prohíben el atún en los comedores escolares ante el riesgo de exposición al mercurio
Lola Gutiérrez
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) alertó este sábado de la presencia de la bacteria Escherichia coli (E. Coli) en un queso procedente de Francia.
Según la Aesan, fueron las autoridades sanitarias de Francia las que, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), informaron de la presencia de Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) en queso Crottin de Chavignol DOP, de la marca 'Dubois Boulay'.
Por ello, la Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta que se abstengan de consumirlo.
Número de lote y fecha de caducidad
Los datos del producto implicado son Crottin de Chavignol DOP, de la marca Dubois Boulay. El número de lote es PONT0509 y la fecha de caducidad 31/10/2025. El peso de la unidad es de 60 g, y se ofrece refrigerado. Según la información disponible, la distribución se ha producido en la comunidad autónoma de Catalunya.
Esta información, dijo la Aesan, se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
En el caso de haber consumido el producto afectado y presentar alguna sintomatología compatible con la toxiinfección por E. coli productora de shiga toxinas se recomienda acudir a un centro de salud. Los síntomas son calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta.
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles