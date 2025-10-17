En Directo
El tiempo en Catalunya, en directo: última hora y alerta del Meteocat por fuertes lluvias
Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante la posibilidad de intensas lluvias este viernes en el litoral, prelitoral y puntos del interior.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el riesgo de fuertes lluvias en diferentes comarcas catalanas.
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles