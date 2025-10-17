Indignación en la concentración en memoria de la adolescente que se suicidó en Sevilla: el colegio amanece con pintadas de "asesinos" y "justicia"

"Digo yo que para jugar al fútbol solo hacen falta dos piernas, no lo del medio". Una vecina del barrio sevillano de San Carlos responde así a otra que aseguraba que a Sandra Peña, la joven que se suicidó el pasado martes, le hacían bullying porque era aficionada al balompié. La mujer cuenta la experiencia de sus tres hijos en el colegio. "A mi hija le hacían bullying y me los llevé porque no hacían nada", explica a El Correo de Andalucía en compañía de su otra hija. La indignación es palpable. La hermana de la acosada, como exalumna del Irlandesas Loreto, es tajante: "Han jugado con fuego durante años, hasta que finalmente ha pasado esto".

El estallido de los vecinos del barrio de San Carlos contra el Loreto ha sido unánime. Unas 400 personas se han congregado en la mañana de este viernes a los pies del bloque donde vivía Sandra Peña, la adolescente que se suicidó este martes por estar sufriendo acoso escolar, en un centro cuya puerta está a escasos 15 metros de su casa. La declaración más suave contra el centro refiere que "fomentaban la competitividad". Aquí, a pocos les ha extrañado que tras las paredes del centro haya casos de bullying conocidos y el colegio fuera impasible. "Por eso ha saltado el barrio", refiere una exalumna.

La madre, el padre, el hermano y el abuelo de la joven se han acercado a la plazoleta donde se ha realizado la protesta. La escena era paradigmática: un improvisado altar, con flores y fotos, en recuerdo de Sandra frente al bloque y al lado los muros del Irlandesas Loreto llenos de pintadas: "Justicia", "perros", "dar la cara", "asesinos", "culpables", "cómplices".

Rotos de dolor y en silencio, los familiares han recibido el cariño y el apoyo de numerosos vecinos y padres de alumnas del centro, conmocionados por un suceso que están investigando la Consejería de Educación y el Defensor del Pueblo. La madre, visiblemente emocionada, ha acudido vestida con la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba su hija, el CD Honeyball. El entorno de la joven pide justicia, a través de su tío, Isaac López, que ha atendido a la prensa. Denuncia que no se llevaron a cabo los protocolos necesarios para acabar con la situación que estaba sufriendo esta joven de 14 años: "El colegio no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento".

Asimismo, fuentes cercanas a la familia han asegurado a este medio que no querían que se llegara al extremo de las pintadas. Solo piden que se esclarezca lo ocurrido, depuren responsabilidades y se haga justicia.

En la concentración se ha pedido exigir responsabilidades al centro educativo. "El colegio solía decir que la niña tenía problemas en casa, pero eso no era cierto. No le hicieron caso. Le decían a la madre que la vigilarían en el recreo, pero era mentira", ha afirmado una de las asistentes durante el acto. Algunos de los familiares, además de trasladar su apoyo a los padres, han lamentado que "los niños que atraviesan este tipo de situaciones sean los que tengan que abandonar los centros, y no los responsables".

De hecho, los vecinos echaron de menos a los profesores en la concentración de repulsa a lo ocurrido. "Solo ha salido uno que es un cacho de pan", refirió la exalumna ya mencionada en conversación con este periódico. Su madre fue más dura, señalando a un grupo concreto de profesores del Irlandesas Loreto: "Actúan como una secta".

En un ambiente de gran emoción y tensión, varios vecinos han insistido en que el colegio "no sabe gestionar" los casos de acoso escolar. "Es un problema lo que tenemos. Es peligroso, porque no es problema de la niña, de que se agobie más o menos, de que sea más guapa o fea. Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos", ha asegurado Teresa, una vecina que afirma que su hija y sus dos sobrinas también sufrieron bullying en el mismo centro, a Europa Press.

"Está claro que ha habido algún error en el proceso de protocolo", ha dicho Isaac Villar, tío de la menor. Además, ha denunciado en Canal Sur que "mi hermana lleva un año detrás del colegio, comunicando la situación. No se ha hecho absolutamente nada por parte del colegio".

El comunicado del colegio

La joven cuyos hermanos también sufrieron bullying se quejaba: "Lo tapaban para no tener mala fama y mira... Ahora se va a enterar todo el mundo". Apunta que a ellos los separaron del resto de los alumnos y los apartaron para que no les acosaran. "Al final los castigados fueron ellos", apunta. Describe cómo hace una década, muchas de las situaciones de acoso que se daban en el colegio se perpetraban en un pasillo donde no suele haber profesores: "Nos decían que ellos no habían visto nada". Allí también se apuntaba a las reseñas que los usuarios habían dejado sobre el Loreto en Google Maps. Hasta 11 de ellas avisaban de bullying en el Irlandesas Loreto en momentos dispares.

El colegio, por el momento, solo ha emitido un comunicado mostrando su pesar. El mismo no recoge la palabra suicidio, ni acoso, ni bullying y termina exponiendo: "A lo largo del día de hoy [por el miércoles], nuestro profesorado, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente a nuestro alumnado, que ha terminado orando en la capilla por nuestra alumna. En los próximos días celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria. Descanse en paz".

Esto ha indignado aún más a las presentes en la concentración. En un corrillo de familiares y conocidos, una mujer se preguntaba "cómo se le explica a los niños lo que ha ocurrido"; cómo se le explica a los adolescentes más cercanos a Sandra. Una persona cercana a la familia se lamentaba: "Le han quitado la vida a esos padres".