Cuatro empleados de Iberdrola, referentes de compromiso social en los Premios Internacionales de Voluntariado 2025

Iberdrola ha distinguido la dedicación de cuatro de sus empleados en la nueva edición de los Premios Internacionales de Voluntariado 2025, un reconocimiento que celebra el espíritu solidario y la implicación social de quienes forman parte del Grupo. Estos galardones se enmarcan dentro de la XIV Semana Internacional del Voluntariado, una cita que cada año moviliza a miles de personas en todos los países donde la empresa está presente.

Los premiados representan distintas áreas del compromiso social impulsado por Iberdrola. Laura Cid, de la Dirección de Control de Iberdrola España, fue reconocida en la categoría Salud y Bienestar por su contribución a la reconstrucción de municipios afectados por la DANA en el Levante español. En Educación, el galardón recayó en Jodie Dinnie, de ScottishPower (Reino Unido), por su participación en Breaking Barriers, un programa que brinda oportunidades formativas a jóvenes con dificultades de aprendizaje.

Agata Dietrich-Badziong, de Iberdrola Renewables Polonia, recibió el premio en Compromiso y Difusión por consolidar la red de voluntariado corporativo en su país, mientras que Benjamin Shepard, de Avangrid (EE. UU.), fue distinguido en Medio Ambiente por liderar más de veinte iniciativas centradas en la conservación de espacios naturales.

Durante esta edición, más de 8.500 voluntarios de Iberdrola participaron en 135 actividades solidarias organizadas en diferentes regiones. En España, destacaron las labores de reforestación en la reserva de la biosfera de Urdaibai y la recuperación de zonas afectadas por incendios. En Estados Unidos y Reino Unido se impulsaron proyectos de vivienda, biodiversidad e inclusión social, mientras que en Brasil se realizaron talleres de seguridad eléctrica y campañas de salud preventiva.

Entre las iniciativas globales, sobresalió la carrera solidaria “Dorsal Solidario”, que transformó los kilómetros recorridos por los participantes en donaciones alimentarias para 8.800 personas en situación vulnerable.

Una red mundial de compromiso y cooperación

Desde su creación en 2006, el Programa Internacional de Voluntariado Corporativo de Iberdrola ha movilizado a más de 23.000 empleados, con 9.500 proyectos realizados junto a 2.600 organizaciones sociales, beneficiando directamente a más de 14 millones de personas. Este compromiso ha sido reconocido por Naciones Unidas en el informe Transforming Lives and Communities, y por el Innovation Award entregado en su sede de Nueva York.

Con estas iniciativas, Iberdrola refuerza su convicción de que la energía más transformadora no proviene solo de sus redes eléctricas, sino del compromiso humano de quienes trabajan por un futuro más solidario y sostenible.