Predicción de Meteocat
Catalunya reactiva sus planes frente a inundaciones ante las intensas lluvias de este viernes en el litoral, prelitoral y puntos del interior
Protecció Civil informe sobre la activación del plan INUNCAT en fase de Alerta ante unos chubascos que podrían dejar 20l/m² en 30 minutos en las comarcas de Girona, Catalunya Central, litoral y prelitoral
Dana Alice en Catalunya, en directo: Última hora de las fuertes lluvias en Tarragona, carreteras cortadas y avisos de Aemet y Meteocat
Al menos una veintena de comarcas catalanas vuelven a activar este jueves sus planes frente a eventuales inundaciones ante una jornada en la que, según apuntan los pronósticos, se esperan fuertes chubascos que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado una veintena de avisos de nivel amarillo y naranja desde primera hora de la mañana hasta la noche del viernes en las comarcas de Girona, Cataluya Central, litoral y prelitoral. Ante este escenario, Protecció Civil afirma que ya se ha activado el plan INUNCAT en fase de alerta y se pide a la población que extreme precauciones mientras dure este episodio de intensas lluvias.
Los pronósticos apuntan a que este viernes será, en general, un día nublado, lluvioso y marcado por la inestabilidad en Catalunya. Se esperan chubascos desde primera hora de la mañana hasta la noche. Por la mañana, la zona más afectada será el litoral. A partir de mediodía, todo apunta a que se formarán varios frentes en el prelitoral, interior y otros puntos del Prepirineo. Ya hacia la noche, las lluvias se restringirán a puntos del Pirineo y Prepirineo y tramos del litoral.
Los modelos indican que en muchos casos, estas precipitaciones serán de intensidad entre débil y moderada, acumulando cantidades entre escasas y poco abundantes. Aún así, en algunos puntos, estas lluvias podrán ser fuertes y acumular cantidades de precipitación abundantes en el prelitoral y en el interior. Además, es posible que vayan acompañados puntualmente de tormenta durante la tarde.
La Agencia Estatal de Meteorología advierte que las lluvias de este viernes podrán ser localmente fuertes en varios puntos del país. Además del caso de Catalunya, también destacan avisos en el sur de Aragón, en Castilla la Mancha, oeste de la Comunidad Valenciana, puntos de la región de Murcia y Andalucía Oriental, al igual que en Baleares, especialmente en las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, así como en el archipiélago canario. En todas estas zonas hay avisos amarillos activados por lluvias y tormentas.
En Catalunya, según los pronósticos de Meteocat, tras las lluvias de este viernes se espera un fin de semana revuelto a nivel meteorológico marcado, sobre todo, por la nubosidad y las precipitaciones dispersas. El sábado, especialmente de cara a la tarde, se esperan chubascos generalizados en amplios puntos del litoral. Y el domingo, una jornada marcada por las nubes. Pero a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos días, todo apunta a que durante estos días las lluvias serán de carácter débil y, por lo tanto, al menos por ahora, no hay avisos activados.
