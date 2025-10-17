Catalunya pone en marcha una aplicación para mejorar la gestión de los acuíferos, el 70% en mal estado

Catalunya dispone de una nueva herramienta para analizar al detalle el estado de las masas de agua subterráneas. Hace poco más de un año, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) presentó unos mapas pormenorizados de los acuíferos, unos recursos a menudo sobreexplotados y que durante la sequía, en muchos casos, llegaron a estar al límite. Ahora, el ICGC, que depende del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha puesto en servicio HidroGeoR-Shiny, una aplicación web interactiva que permite analizar y visualizar datos hidroquímicos de manera sencilla e intuitiva.

La aplicación está pensada tanto para investigadores del sector académico y estudiantes como para consultores y la Administración pública, que necesita datos sólidos y actualizados para tomar decisiones políticas acerca de cómo operar los recursos almacenados en estos manantiales bajo tierra. En un escenario cada vez más condicionado por la escasez de agua ante los impactos del cambio climático, la gestión de los recursos hídricos subterráneos se ha convertido en una prioridad estratégica.

HidroGeoR-Shiny facilitará el análisis y la caracterización del agua de los acuíferos. Fuentes de la conselleria explican a EL PERIÓDICO que esta herramienta innovadora también clasificará los distintos tipos de aguas subterráneas y aportará detalles sobre la disponibilidad y calidad. Esta segunda variable supone una de las principales amenazas para los acuíferos catalanes. Más del 70% de los que gestiona la Generalitat se encuentran en mal estado. En la mayoría de casos, hay exceso de nitratos, una sustancia que se infiltra en la tierra a través de las deyecciones ganaderas, o sea, los purines. El Govern ha admitido en más de una ocasión, que a Catalunya le queda mucho trabjo por hacer para que la situación mejore. Una parte del trabajo se centra en inspeccionar los vertidos irregulares y en poner coto a algunas conductas por parte del sector ganadero.

Uso más racional

En un momento en el que los acuíferos se enfrentan a una presión creciente por la contaminación, la sobreexplotación y la falta de recarga natural, el Departament considera que la aplicación puede suponer un avance clave para la gestión sostenible del agua. HidroGeoR-Shiny puede llegar a apoyar la toma de decisiones en políticas de gestión ambiental, a impulsar estrategias de mitigación y restauración y a "fomentar un uso más racional" de este recurso.

Uno de los aspectos más novedosos es que la aplicación puede procesar grandes volúmenes de datos hidrogeológicos que pueden contribuir a predecir como se comportará un acuífero y hacer más sencilla la planificación territorial y anticipar cuánta agua es viable gastar. En concreto, la herramienta tiene capacidad para visualizar de manera interactiva la calidad del agua en puntos de muestreo, con capas de apoyo oficiales como la delimitación de las Unidades Hidrogeológicas. Además, utiliza datos del ICGC e incorpora información externa proporcionados por el usuario para realizar análisis personalizados. Los técnicos especializados, los investigadores y la ciudadanía podrán descargarse informes con los datos actualizados en todo momento.

Proyecto europeo

La aplicación se ha creado en el marco del proyecto europeo GSEU (Servicio Geológico para Europa), cofinanciado por el programa Horizon Europe y con la colaboración de hidrogeólogos de distintos servicios europeos. Con el lanzamiento de HidroGeoR-Shiny, el ICGC pone a disposición de investigadores y gestores una nueva plataforma para seguir mejorando el conocimiento de unos recursospor mejorar el conocimiento sobre unos recursos geológicos todavía muy desconocidos.