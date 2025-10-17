Carme Poveda, premio We Leadership Awards Barcelona 2025 por visibilizar el papel de las mujeres en la economía

Carme Poveda, directora del Observatori Dona, Empresa i Economia, directora de Análisis Económico de la Cambra de Comerç de Barcelona, además de articulista y miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, ha sido distinguida con el premio We Leadership Awards Barcelona 2025 por su trabajo en el estudio y análisis de la economía desde una mirada inclusiva y por su compromiso en visibilizar la aportación de las mujeres en el ámbito empresarial.

El reconocimiento se entregó el pasado 16 de octubre en el marco del congreso WE Barcelona, que celebró su séptima edición en el Auditorio ESADE de Sant Cugat del Vallès, con un lema que reflejó el enfoque de esta edición en promover el liderazgo femenino a través de la inteligencia artificial.

El encuentro reunió a voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico, académico y sanitario en una jornada que abordó temas como la innovación aplicada a la empresa mediante inteligencia artificial, el empoderamiento financiero de la mujer, la salud y el bienestar emocional, el desarrollo profesional, la igualdad y diversidad en las organizaciones, la gestión del talento y la sostenibilidad. También hubo espacio para conversaciones con mujeres referentes y hombres implicados en la promoción del talento femenino, y se fomentó el networking activo entre los asistentes como forma de generar sinergias y compartir experiencias reales.

Además del reconocimiento a Carme Poveda, el congreso premió a otras figuras destacadas del panorama profesional y social. Helena García Melero fue galardonada con el Premio de Honor del Jurado por su excelencia en el ámbito de la comunicación y el periodismo. Judith Colell, directora, guionista y actual presidenta de la Academia del Cine Catalán, fue reconocida por su trayectoria en el cine y su impulso al talento femenino en la industria audiovisual. Magda Campins, doctora en medicina preventiva y salud pública en el Hospital Vall d’Hebron y considerada una de las cien mujeres más influyentes de España según la revista Forbes, recibió el galardón por su labor en el ámbito de la salud, y Francesc Benejam, consultor de proyectos y fundador de Eclèctic Arts Experience, fue distinguido como hombre cómplice en el impulso al liderazgo femenino.

WE Barcelona se ha consolidado como un espacio clave de reflexión sobre el papel de las mujeres en la economía y el liderazgo, en un momento en el que la inteligencia artificial no solo redefine modelos de negocio, sino que también abre nuevas oportunidades para avanzar hacia una igualdad más real y efectiva.