1–3 en pobreza infantil: el resultado que no podemos aceptar

El marcador social en Catalunya va 1–3. Pero no hablamos de goles, sino de vidas: la de uno de cada tres niños y niñas que vive en riesgo de pobreza o exclusión social. 467.700 menores que crecen en casas frías e inseguras, con una alimentación poco saludable y con oportunidades muy limitadas.

No hablamos de cifras sino de infancia. De presente y de futuro. Porque la pobreza no solo marca la vida de las niñas y niños hoy, también condiciona su trayectoria educativa, su salud, y las oportunidades que tendrán mañana.

Mientras la tasa de pobreza infantil en Catalunya ha aumentado hasta el 34,7%, la de la población general ha descendido ligeramente hasta el 23,3%. La infancia sigue siendo, por tanto, el grupo más empobrecido. Esta realidad no es la norma en Europa, es una anomalía: solo Bulgaria presenta una tasa peor de pobreza infantil (35,1%).

La composición de los hogares confirma otra evidencia: tener hijas e hijos sigue siendo un factor de riesgo pobreza. Cuatro de cada diez familias monoparentales (42,8%) se encuentran en esta situación, seguidas del resto de hogares con hijos (22%). En cambio, en los hogares sin hijos esta tasa se reduce hasta el 12%.

A esta realidad se añade la fragilidad residencial: el 11,8% de niños y niñas reside en viviendas inseguras (en condiciones de hacinamiento, precariedad o riesgo de pérdida de la vivienda); el 16,2% crece en hogares que no pueden mantenerse a una temperatura adecuada y el 19,5% vive en familias que tienen retrasos en el alquiler, la hipoteca o los suministros. Catalunya, además, encabeza la cifra de desahucios en España —más de 7.300 en 2024, casi la mitad con niñas y niños, según la Síndica de Greuges. Pero el parque de vivienda social apenas llega al 1,7%, lejos del 9% europeo. Sin una vivienda digna, cualquier política social se desvanece.

El círculo de la pobreza

La mayoría de estos niños y niñas seguirá en situación de pobreza en la edad adulta y eso afectará a sus hijos e hijas. Un estudio sobre la transmisión de la pobreza evidencia que la pobreza se cronifica y pasa de generación en generación: el 60% de niños y niñas de familias vulnerables heredan la pobreza de sus padres y abuelos.

Estos datos evidencian una emergencia sostenida que exige medidas ambiciosas y recursos estables para proteger los derechos de la infancia. En 2025 se han adoptado políticas clave para combatir la pobreza infantil, en la definición de las cuales Save the Children ha tenido un papel activo. Destacan la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2039 de la Generalitat de Catalunya y la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030 del Ajuntament de Barcelona. El reto ahora es claro: pasar del compromiso a la ejecución ya que para tener un impacto real, la Estrategia debe contar con un presupuesto realista que permita implementar las medidas de manera eficaz.

Estamos a tiempo de remontar: pobreza infantil cero

Este 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Save the Children y la Fundación FC Barcelona nos unimos para avanzar hacia la #PobrezaInfantilCero. Ese 1–3 se puede transformar. Pero solo si toda la sociedad y los poderes públicos suman esfuerzos para que gane la infancia. Aún estamos a tiempo de remontar. Los niños y niñas no pueden esperar a la prórroga.