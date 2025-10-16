El VI Ibiza Wellness Weekend reunirá a grandes referentes del bienestar, la música y la gastronomía

El VI Ibiza Wellness Weekend 2025, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre, presenta un completo programa centrado en el bienestar cuerpo-mente, la gastronomía saludable, el turismo activo, la música y la cultura sostenible. El evento se desarrollará en Santa Eulària des Riu, el Palacio de Congresos de Ibiza y el Agroturismo Safragell, bajo la organización de Fomento del Turismo de Ibiza y el Club Ibiza Health & Beauty, con el apoyo del Consell Insular d’Eivissa, el Ajuntament de Santa Eulària, Trasmapi, Las Dalias y el partner tecnológico Owqlo.

Su propósito es impulsar el turismo de bienestar y sostenible en la isla, con actividades que fomenten un estilo de vida saludable y el equilibrio entre las personas, la comunidad y el entorno natural. Se prevé la participación de más de 500 asistentes durante el fin de semana. Los asistentes podrán encontrar un programa de lo más variado, para asistir solo deben apuntarse en el siguiente enlace.

PROGRAMA DEL VI IBIZA WELLNESS WEEKEND: Viernes 17 (Palacio de Congresos de Ibiza): un primer día de bienvenida centrado en la cultura y una degustación de producto local con el ESTRENO DEL DOCUMENTAL “RESET” DE XUAN LAN.

un primer día de bienvenida centrado en la cultura y una degustación de producto local con el ESTRENO DEL DOCUMENTAL “RESET” DE XUAN LAN. SÁBADO 18 - MAÑANA (Salida: Palacio de Congresos de Ibiza): Mañana de actividades outdoor de mar y montaña: TREKKING con Ibiza Eco Tours e Ibiza Hike Station + EBIKE con Kan Dani + KAYAK con Kayak Ibiza

Mañana de actividades outdoor de mar y montaña: TREKKING con Ibiza Eco Tours e Ibiza Hike Station + EBIKE con Kan Dani + KAYAK con Kayak Ibiza SÁBADO 18 - COMIDA: Visita recomendada al “Tapaví” - Festival gastronómico popular de la tapa en Santa Eulalia.

Visita recomendada al “Tapaví” - Festival gastronómico popular de la tapa en Santa Eulalia. SÁBADO 18 - TARDE (Palacio de Congresos de Ibiza): la Big Masterclass en el Palacio de Congresos de Ibiza con los talentos “embajadores” de este año dedicados al cuidado de la mente: el conocido coach Borja Vilaseca, The Breath Act® y Paco de la Fuente.

la Big Masterclass en el Palacio de Congresos de Ibiza con los talentos “embajadores” de este año dedicados al cuidado de la mente: el conocido coach Borja Vilaseca, The Breath Act® y Paco de la Fuente. DOMINGO 19 (Agroturismo Safragell): Jornada de Masterclasses por grandes talentos:

“SET ME FREE” (dance & train) by Pilar Zuñiga - The Loft

YAMUNA (terapia corporal) by Yamuna Zake

YOGA & MEDITACIÓN by Marietta Mouchet

SHOWCOOKING by: Álvaro Sanz (Sa Talassa), Pablo Carrizo (Salvia) y Julián Trujillo (Safragell)

“DUB TAI SING” (canta, medita y baila) by MACACO & TIRTHAMAN

“TANIT” Cierre especial by Francesca Marchioro

Un fin de semana para reconectar

El Ibiza Wellness Weekend 2025 reunirá a grandes figuras del bienestar, la música y la gastronomía. En el ámbito culinario, participarán tres reconocidos chefs: Álvaro Sanz (estrella Michelin con Estragón y Sa Talassa), Pablo Carrizo (chef de Salvia, con experiencia en El Bulli, Celler de Can Roca y Berasategui) y Julián Trujillo, nuevo chef de Agroturismo Safragell, quienes fusionarán cocina de autor, producto local y dieta mediterránea.

El evento tendrá como embajador con Borja Vilaseca, escritor y activista de la conciencia que lleva dos décadas divulgando herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal a través de libros, cursos y conferencias. Tampoco se perderá la cita el músico Macaco, que junto a Tirtha Man, presentará “Dub Tai Sing”, una experiencia que combina baile, canto y meditación activa con ritmos de reggae y tai chi, invitando a reconectar cuerpo, mente y alma.

Macaco / @AndreaResmini

Por su parte, la reconocida maestra de yoga Xuan Lan estrenará el documental RESET, donde explora tres de los mejores retiros del mundo y reflexiona sobre cómo mejorar la vida a través del yoga, la meditación y los hábitos saludables. También participará The Breath Act®, escuela internacional de breathwork fundada en Ibiza por Marta Planells y Juan D’Angelo, que ofrecerá una Big Masterclass con tecnología inmersiva y música binaural.

La jornada del domingo incluirá clases magistrales de Paco de la Fuente (liderazgo y empoderamiento), Marietta Mouchet (yoga y meditación), Yamuna Zake (terapia corporal) y Pilar Zúñiga – The Loft (baile y entrenamiento “Set me free”). El cierre estará a cargo de Francesca Marchioro con una ceremonia en honor a la diosa Tanit.

El evento contará con el apoyo de Juntos Farm, Frutos Secos de Ibiza, Aceites Guash y marcas sostenibles como Sol de Ibiza, que ofrecerán obsequios a los participantes. Trasmapi, colaborador principal a través de su iniciativa Be Blue | Formentera Care Project, respaldará acciones de preservación ambiental y cultural. Y como cada edición, el encuentro también tendrá un componente solidario, apoyando a AFAEF (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera) y a la Asociación Elena Torres para la investigación del cáncer, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

The Breath Act® / Aisha Bonet Photography

Durante tres días, Ibiza se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan inspiración, equilibrio y conexión con el entorno. Actividades, música, gastronomía y conciencia se fusionan en una cita que cada año refuerza la imagen de la isla como destino líder en turismo de bienestar.

Aquellos que no quieran perderse la cita pueden inscribirse en www.ibizahealthandbeauty.com.