Meteorología
Protecció Civil envía una alerta a los móviles del Baix Penedès por riesgo de lluvias torrenciales
Protecció Civil ha enviado una alerta a los teléfonos móviles del Baix Penedès para prevenir la población de lluvias torrenciales que podrían prolongarse hasta la medianoche.
El mensaje de Es-Alert recomienda en la población que extreme la precaución y evite los desplazamientos innecesarios y las actividades al exterior.
Protección Civil alerta porque nadie se acerque a ríos, rieras y barrancos y pide evitar bajar a los subterráneos, ante la previsión de lluvias torrenciales.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emitido un aviso de observación por intensidad de lluvia torrencial, más de 40 mm en 30 minutos, en el Baix Penedès y alerta que durante toda la noche y la madrugada pueden caer chaparrones fuertes a puntos del litoral catalán.
