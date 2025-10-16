La portada de EL PERIÓDICO del 16 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 16 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
  2. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  3. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  4. Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
  5. Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
  6. La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
  7. El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
  8. Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles

El Govern destinará 37,5 millones en cinco años para actuar en 18 barrancos de Terres de l'Ebre

La alumna expulsada de clase en Logroño por llevar velo islámico: "Es humillante que me obliguen a quitármelo"

El planeta sufre el mayor aumento de CO₂ en la atmósfera, mientras bosques y océanos pierden la capacidad de absorberlo

Igualdad sostiene que incluir el aborto en la Constitución "no devaluará" el derecho y "garantizará la prestación"

Cae en Málaga un sicario de la mafia balcánica que había estado escondido en Barcelona

Los jueces que investigan la trama del notario prohíben vender las viviendas de los afectados

La UIC tendrá en Barcelona un nuevo grado sobre matemáticas y ciencias de datos

