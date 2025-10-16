Nace el observatorio catalán para anticipar riadas: "La peor amenaza natural en Catalunya son las inundaciones"

Pocas horas después de que la dana azotara Valencia, el 29 de octubre de 2024, el president Salvador Illa sentenció que aquello era "un aviso" y aseguró que el Govern de la Generalitat de Catalunya debía interpretarlo como tal y reaccionar. A partir de ese momento, el Ejecutivo catalán urgió a revisar las construcciones en zonas inundables, impulsó un decreto para evaluar la situación de los cámpings ubicados en áreas anegables y encargó a la ACA (Agència Catalana de l’Aigua) una actualización de los mapas de riesgo de inundación. Además, se instó a los ayuntamientos que aún no disponen de planes de autoprotección a elaborarlos cuanto antes.

Y, dando un paso más allá, el Govern ha presentado este jueves el Observatorio de la Inundabilidad de Catalunya, un nuevo instrumento destinado a centralizar la información, mejorar la prevención y a proponer acciones para responder ante episodios de lluvias extremas que cada vez serán más habituales según las predicciones científicas. "Es un día importante porque esta entidad supone dar un paso más para reducir el riesgo", ha resumido Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

La directora general de Transición Hídrica, Concha Zorrilla, dejará el cargo en los próximos días

"Entendimos la catástrofe de Valencia como una advertencia y vimos claro que no podíamos posponer más la necesidad de dar soluciones para estar más preparados ante posibles riadas, como por ejemplo las que lamentablemente hemos vivido este fin de semana en el Montsià", ha afirmado la consellera. "Cuando ves que en la carretera C-12 se requieren dos grúas industriales para mover aquello que el agua desplazó en 20 minutos, te das cuenta de la fuerza destructiva del agua", ha subrayado Paneque.

Desde 1980 hasta 2020, Catalunya ha registrado 301 episodios de inundaciones

En Catalunya, las inundaciones constituyen, en palabras de Carmen Llasat, catedrática de Física y presidenta del observatorio, "la amenaza natural más peligrosa", incluso por delante de los incendios, por la cantidad de zonas inundables en las que hay edificios como viviendas, escuelas, hospitales y residencias de ancianos. "A la gente le parece imposible, pero es una realidad que debemos afrontar", ha defendido Llasat. De hecho, desde 1980 hasta 2020, hemos tenido 301 episodios de inundaciones.

Constitución del Observatorio de Inundabilidad de Catalunya. / Europa Press

Durante el acto de presentación del Observatorio, Paneque ha definido a Llasat como una de las dos madres de este nuevo órgano. La otra es Concha Zorrilla, directora general de Transición Hídrica, que durante la presentación del Observatorio ha anunciado que deja el cargo por motivos personales. Zorrilla ha subrayado que el Govern lleva tiempo trabajando en la constitución de este grupo de especialistas en inundaciones: "Aún queda mucho camino por recorrer, pero este espacio técnico y de gobernanza puede ser muy útil".

Zorrilla ha querido remarcar que, además de investigadores de ámbitos muy diferentes (biología, física, ingeniería, derecho...), el Observatorio cuenta con miembros de la ACA, del Ministerio para la Transición Ecológica, de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) y de la DHJ (Demarcación Hidrográfica del Júcar).

En este primer encuentro, Llasat ha pedido a los catedráticos y técnicos que forman parte del Observatorio que elijan un reto principal a abordar. El objetivo es aunar todas las ideas que se pongan sobre la mesa para definir las principales líneas de actuación.