"Era un militante de la esperanza": homenaje de las entidades sociales a Enric Morist

"Buenos días, ¿como estás? ¿Necesitas algo?". "Buenas noches a todos, gracias a todos los que habéis participado, a los voluntarios, que deben estar pasando mala noche porque conocen personalmente a estas personas: habéis hecho un gran trabajo". "Ya te recuperarás, haces buena voz, te noto animada, en nada nos vemos y quedamos. Un besazo". El homenaje que las entidades sociales han organizado este jueves en el Paranimf de la Universitat de Barcelona para recordar la figura de Enric Morist, expresidente de la Taula del Tercer Sector, fallecido el pasado 3 de mayo, ha empezado con mensajes de voz que él había enviado. Familiares, amigos, compañeros de luchas sociales y políticos lo han recordado. El acto también ha servido para anunciar la creación de unos premios sociales que llevarán su nombre.

Cinco meses después de que se apagara su voz de forma súbita, a muchos se les ha erizado la piel o acristalado los ojos cuando han vuelto a escuchar la voz de Morist y ver fotos suyas enfundado en el chaleco inconfundible de la Cruz Roja, en un almacén preparado para cubrir las necesidades básicas o estrechando las manos de las autoridades. "Trabajar con él era como una noria, siempre tenía muchas ideas, pero también la capacidad de embarcarte en sus ideas, te contagiaba su entusiasmo y lo hacía", ha explicado Francina Alsina, expresidenta de la Taula del Tercer Sector, que trabajó junto a él como vicepresidente durante dos mandatos.

"Como yo no lo podía ver por fuera lo veía por dentro. Y era una bellísima persona, nos queríamos muchísimo", ha recordado Enric Botí, delegado de la Once en Catalunya. "Enric siempre te escuchaba, aunque no estuviéramos de acuerdo. Y sobre todo, era un líder que no quería protagonismo. Tenía tanta ilusión por las cosas que las terminabas haciendo, te contagiaba", ha comentado Núria Valls, presidenta de Fundesplai y exsecretaria general de Infancia de la Generalitat.

"Los vínculos no se ven, pero sostienen vidas con cuidado y generosidad, con impacto duradero puede cambiar el mundo". Esta es la frase que ha dado el pistoletazo de salida al acto, al que han asistido unas 300 personas que querían rendir homenaje a Morist bajo el título 'Vida de vínculos'. "Él sobrepasaba la capacidad para hacer alianzas, iba mucho más allá", ha comentado Marc Simón, subdirector general del Departamento Social de la Fundació La Caixa.

El método Morist

Era un militante de la esperanza, era capaz de decirte que podías hacer las cosas con todo el sentido, aunque fuera complicado. Existe un 'método Morist' que dice que, en los peores momentos, hay una voz que te dice que es tan importante aquello pequeño como aquello grande", ha comentado Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona y fundador de la Asociación Educativa Itaca, en los barrios de Collblanc y la Torrassa, en L'Hospitalet de Llobregat. "El no fallaba en las dificultades, siempre te preguntaba qué necesitabas, porque buscaba espacios de construcción, generaba confianza y encaje entre todos".

Pero la admiración hacia Morist ha ido más allá del mundo social. "Cuando murió, sentí que perdíamos a uno de los referentes de Catalunya. Debemos ir más allá de reivindicarle y a darle las gracias, debemos convertirle en un llamamiento a la esperanza y la acción. Era un hombre bueno, íntegro", ha expuesto Salvador Illa, president de la Generalitat. Illa se ha comprometido a reducir las desigualdades. De hecho, en su último acto público, Morist expuso que habían aumentado las familias en situación de vulnerabilidad en Catalunya.

"Yo me enamoré de él en una reunión en el Parlament, ese liderazgo natural, su capacidad de inspirar que no dejaba indiferente", ha explicado el presidente del Parlament, Josep Rull. "Debemos rebelarnos contra esta ola deshumanizadora, es una vergüenza que tratemos a los migrantes como un bloque", ha añadido. La presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ha recordado cuando lo conoció, en 2007. Ella era concejala de Servicios Sociales de Sant Boi, con 400 desahucios anuales y 12.000 usuarios en servicios sociales. "Enric estaba allí ayudando, y decidimos crear una mesa, no para la pobreza, sino para la inclusión", ha explicado.

El acto ha sido organizado por la Fundació Ajuda i Esperança, la Xarxa d'Entitats per la Emancipació Juvenil (FEPA), la Cruz Roja en Catalunya y la Taula del Tercer Sector, las cuatro entidades en las que Morist había colaborado. En el acto también han intervenido Kenan y Èric, los hijos de Morist, y Denis Dergic, su ahijado. Dos de ellos fueron rescatados de Serbia durante el conflicto de los años 90 en los Balcanes gracias a Morist, que colaboraba en la Cruz Roja. "El siguió implicado más allá y después del conflicto. Él era uno más, desde que llegamos en 1992 ha estado con nosotros en los momentos buenos y los malos", ha explicado Dergic: "Hoy nos sentimos huérfanos".