Inspección educativa investiga si la menor que se suicidó en Sevilla sufría bullying en el colegio
Se está "recabando toda la información", apuntan fuentes de Educación, mientras que la Policía Nacional no ha encontrado denuncias previas
El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: "Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria"
Domingo Díaz
La inspección educativa investiga si la menor que se suicidó este martes en Sevilla sufría buylling por parte de sus compañeros en el colegio Irlandesas Loreto. La joven se quitó la vida al llegar del instituto, cayendo desde el balcón de su casa situada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera de Carmona, en Sevilla, en torno a las 15 horas, según adelantó Canal Sur.
Los servicios sanitarios allí desplazados intentaron sin éxito reanimar a la menor. Desde el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 se recibió un aviso al respecto sobre las 14,45 horas y se dio traslado tanto al 061 como a Policía Local, sin que pudieran hacer nada por la menor, apuntó este martes Europa Press.
Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, desde Inspección se está "recabando toda la información" al respecto para esclarecer los motivos que llevaron a la menor a quitarse la vida. Asimismo, fuentes de la Policía Nacional aseguran a este periódico que no se conocían denuncias previas por algún tipo de maltrato a la menor en el centro, aunque el grupo de Homicidios continúa tratando de esclarecer los hechos.
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del centro Irlandesas Loreto. Sin embargo, se encuentran en una reunión y no han podido atender la llamada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles