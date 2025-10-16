Inspección educativa investiga si la menor que se suicidó en Sevilla sufría bullying en el colegio

La inspección educativa investiga si la menor que se suicidó este martes en Sevilla sufría buylling por parte de sus compañeros en el colegio Irlandesas Loreto. La joven se quitó la vida al llegar del instituto, cayendo desde el balcón de su casa situada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera de Carmona, en Sevilla, en torno a las 15 horas, según adelantó Canal Sur.

Los servicios sanitarios allí desplazados intentaron sin éxito reanimar a la menor. Desde el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 se recibió un aviso al respecto sobre las 14,45 horas y se dio traslado tanto al 061 como a Policía Local, sin que pudieran hacer nada por la menor, apuntó este martes Europa Press.

Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, desde Inspección se está "recabando toda la información" al respecto para esclarecer los motivos que llevaron a la menor a quitarse la vida. Asimismo, fuentes de la Policía Nacional aseguran a este periódico que no se conocían denuncias previas por algún tipo de maltrato a la menor en el centro, aunque el grupo de Homicidios continúa tratando de esclarecer los hechos.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la dirección del centro Irlandesas Loreto. Sin embargo, se encuentran en una reunión y no han podido atender la llamada.