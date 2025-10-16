Nuevo agravio
Restablecida la R4 entre Martorell Central y Sant Vicenç de Calders pero con retrasos de media hora
Un convoy con 80 pasajeros había quedado parado entre los Monjes y Sant Vicenç de Calders
La R4 ha recuperado la circulación entre Martorell Central y Sant Vicenç de Calders, después de haber sido cortada durante aproximadamente una hora por falta de suministro eléctrico en las instalaciones, según ha informado Renfe. El problema de falta de tensión se ha dado en la estación de Els Monjos.
Esto ha provocado que quedara detenido un tren entre esta estación y Vilafranca del Penedès con unos 80 pasajeros en el interior, según ha indicado Protecció Civil.
La línea acumula retrasos de media hora y Renfe alerta de que pueden producirse supresiones de trenes para recuperar progresivamente los horarios y frecuencias de paso habituales.
