Condena al Ayuntamiento de Vic por exigir un nivel de catalán demasiado alto en una oposición

El Juzgado Contencioso número 15 de Barcelona ha declarado nulas las bases del concurso público del Ayuntamiento de Vic en el que se exigía un nivel de catalán B2 para optar a una plaza de operario en el cementerio y mantenimiento.

Según ha avanzado El Mundo y ha confirmado la ACN, la sentencia considera que el nivel de catalán exigido para acceder al puesto de trabajo es demasiado alto y ordena al consistorio que vuelva a convocar la oposición y requiera a los candidatos el nivel básico A2.

El juez considera que pasar a pedir el B2 genera una barrera de acceso con un efecto “excluyente”. Además, añade que esto constituye una discriminación “por razones de lengua”.

En la sentencia a la que ha tenido acceso la ACN, se defiende que el puesto de trabajo es “eminentemente” manual, “sin exigencias propias de interacción lingüística compleja”. El texto hace referencia a una sentencia anterior sobre la acreditación del conocimiento del catalán en los procesos de selección de personal en la administración pública, en la que se estipula que la acreditación del conocimiento de la lengua catalana debe hacerse de acuerdo con las funciones del puesto que se ocupe.

Esta sentencia responde a una demanda presentada por la entidad Convivencia Cívica contra este proceso de selección del Ayuntamiento de Vic. En ella se cuestionaba el nivel demasiado alto de lengua catalana que se exigía para concursar en la oposición de operario del cementerio y mantenimiento. El juez, que les da la razón, también establece que el Ayuntamiento deberá pagar 1.000 euros en concepto de costas.

“Obcecación” contra la lengua

Por su parte, el alcalde de Vic, Albert Castells, ha dicho estar “sorprendido” por la “obcecación” contra la lengua catalana y contra el Ayuntamiento de Vic. Según Castells, la política lingüística del consistorio “no es más que” defender la lengua de la ciudad. En declaraciones a los medios, el alcalde ha añadido que el catalán ha sido el “pilar fundamental” de la cohesión social y la convivencia en la ciudad.

Castells considera la sentencia como un “ataque”, no solo a la lengua, sino también al Ayuntamiento, ya que el objetivo del consistorio es garantizar que todos los vecinos de Vic puedan dirigirse a la administración en su lengua. El hecho de que este elemento de cohesión sea “atacado”, ha dicho Castells, “nos preocupa y nos indigna profundamente”.

Por este motivo, el consistorio, tras analizar detalladamente la sentencia, ha anunciado que, “por voluntad política”, recurrirán hasta la última instancia.

Cambiar el foco

Sobre si debe exigirse un nivel B2 o A2 a los funcionarios, el alcalde considera que hay una voluntad de “entrar a discutir cosas absurdas”. Para Castells, los ciudadanos de Vic tienen derecho a poder dirigirse a la administración en catalán.

“¿Cómo garantizaremos este derecho si no pedimos a las personas que trabajan en el Ayuntamiento que puedan mantener una conversación fluida, rellenar un formulario, leer una instrucción interna o entenderse con su superior?”, se ha preguntado el alcalde.

“¿Cómo se garantizará si el funcionario que venga no tiene esos mínimos?”, ha añadido.

Según Castells, habría que poner el foco en los ciudadanos de Cataluña cuyos derechos lingüísticos se vulneran cuando se dirigen a las administraciones. “Es tan sencillo como adoptar y conocer la lengua vehicular de la ciudad en la que se quiere trabajar”, ha rematado.

“El Estado no ha dejado de poner en marcha la maquinaria contra todo lo que tiene que ver con la nación catalana para diluirla”, ha señalado Albert Castells. “Saben muy bien que extinguiendo la lengua, se extingue el problema”, ha añadido.

El alcalde ha agradecido el apoyo recibido por parte de las diferentes entidades municipales, asociaciones en defensa de la lengua y del propio partido, que durante este jueves le han mostrado su respaldo.