Condenados a 20 años de prisión los dos procesados por el asesinato del autor del crimen de la Vila Olímpica

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 20 años de prisión a Daniel Díaz y a Sergio Gutiérrez por el asesinato con un tiro en la nuca el 18 de noviembre de 2021 de Valentín Moreno, el autor del 'crimen de la Vila Olímpica', ocurrido 20 años antes. La sorpresa saltó en el juicio que se celebró en julio cuando el sicario, Daniel Díaz, confesó que había apretado el gatillo tras ser contratado en su país, Colombia, para hacer unos seguimientos, pero cuando llegó a Barcelona y tras días de vigilancia, acabó la vida de Moreno, que en su día se relacionó con miembros de los Casuals, el grupo radical aficionados del F. C. Barcelona. Dos hermanos de la víctima sostuvieron que el fallecido había tenido una reunión con dos individuos presuntamente vinculados al tráfico de droga y que supuestamente tenían una deuda con él.

Valentín Moreno, en un juicio en el 2009. / JORDI COTRINA

El juez Joan Ràfols Llach recoge en su sentencia las conclusiones a la que llegó el tribunal del jurado, que declaró culpable a los dos procesados, aunque, a uno de ellos, a Daniel Díez, se le rebaja la pena al aplicarle la atenuante de confesión. En el aire continúa quién fue el autor intelectual del asesinato, aunque la fiscalía, con base en las declaraciones de los dos hermanos de la víctima, se planteó durante el juicio reabrir el caso para investigar a Javier C., conocido por Javidubi, y que declaró como testigo en el juicio. Es decir, esta sentencia puede ser solo el primer capítulo de esta historia en la que se mezcla la droga, el ajuste de cuentas y ese submundo delincuencial que se mueve en la capital catalana. Los Mossos vincularon el asesinato a un posible ajuste de cuentas por de una mercancía de cocaína de un contenedor del El Puerto de Barcelona

Moreno fue una víctima relativamente fácil para los sicarios (Díaz actuó junto con otra persona, un tal Alexander, que esta en paradero desconocido) al llevar una vida rutinaria: desayunaba en un bar, siempre el mismo. Allí supuestamente contactaba con las personas vinculadas a sus negocios, después al gimnasio y, tras el almuerzo, de nuevo al bar, con excepción de dos tardes que iba a jugar a fútbol. Díaz, que cobró por el encargo, había seguido a Moreno en un patinete y conocía a la perfección sus costumbres y movimientos.

"Claro ánimo de causarle la muerte"

Sobre las 19.50 horas del 18 de noviembre de 2021, cuando Moreno aparcó su Mercedes GLA en la calle Tarragona de Sant Adrià del Besòs, el sicario colombiano, que fue detenido en su país y extraditado a España, se le acertó montado en una bicicleta y le disparó un tiro en la nuca. La sentencia destaca que Díaz, junto con el otro individuo no detenido, "actuaron en todo momento de forma concertada y con el común objetivo de privar de vida" a Moreno, y "con el claro ánimo de causarle la muerte o asumiendo que dicho resultado se produciría". El otro condenado, Sergio Gutiérrez, fue quien, según el fallo judicial, "sirvió de enlace" entre el inductor o inductores del crimen y el sicario, al que proporcionó medios para el seguimiento de Moreno y el arma que acabó con su vida. A Gutiérrez, el magistrado suma otra condena de seis meses por otro delito.

El juez precisa que la víctima "no tuvo posibilidad alguna de defensa eficaz, al ser abordado de forma rápida, sorpresiva e inesperada y recibir un disparo con un arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, sin que pudiera reaccionar". Como consecuencia del disparo, Moreno falleció en el hospital al día siguiente, el 19 de noviembre de 2021. Pero en la ambulancia tuvo tiempo de decirle a un hermano: "Me la han jugado. Cogedlos y matadlos".