El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: "Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria"
El centro mostró su profunda consternación por "el fallecimiento" de la menor de 14 años
Inspección educativa investiga si la menor que se suicidó en Sevilla sufría bullying en el colegio
Domingo Díaz
El colegio Irlandesas Loreto, donde estudiaba la menor que se suicidó el pasado martes en Sevilla, emitió en la tarde de ayer miércoles un comunicado lamentando "el fallecimiento de nuestra alumna" y transmitiendo su "más sentido pésame a la familia" de parte de toda la comunidad educativa. "Estamos profundamente consternados".
El escrito apunta que la "preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna". "Estamos trabajando en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla", expone.
En ningún caso, el colegio hace mención al suicidio ni a ninguna investigación por un posible caso de bullying sufrido por la alumna, que se quitó la vida en torno a las 14.30 horas, tras regresar de clase. Tal y como ya informó este periódico, inspección educativa, dependiente de la Junta de Andalucía, investiga si la menor sufría algún tipo de acoso en el centro y si los padres habían denunciado tal hecho ante el claustro de Irlandesas Loreto, extremo que confirmó Diario de Sevilla.
Igualmente, investiga los hechos la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido. Fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado negaron que hubiera algún tipo de denuncia recogida en dependencias policiales por acoso. Este periódico trató de contactar con el centro y con el AMPA del mismo en el día de ayer, aunque sin fortuna.
El comunicado de Irlandesas Loreto terminaba: "A lo largo del día de hoy [por ayer miércoles], nuestro profesorado, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente a nuestro alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por nuestra alumna. En los próximos días celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria. Descanse en paz".
También transmitió su pesar por lo ocurrido el Honeyball, equipo de fútbol en el que jugaba la menor. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra jugadora del equipo juvenil. Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeras en estos momentos tan difíciles. Siempre será parte de nuestra familia. Descansa en paz".
Suscríbete para seguir leyendo
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles