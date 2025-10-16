Predicción de Meteocat
Catalunya reactiva sus protocolos frente a inundaciones ante las lluvias previstas para jueves y viernes
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado decenas de avisos de nivel amarillo en las comarcas del litoral, prelitoral y Prepirineo Oriental
Dana Alice en Catalunya, en directo: Última hora de las fuertes lluvias en Tarragona, carreteras cortadas y avisos de Aemet y Meteocat
Catalunya vuelve a poner en marcha todos sus protocolos frente a inundaciones ante las fuertes lluvias previstas para este jueves y viernes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado decenas de avisos de nivel amarillo en las comarcas del litoral, prelitoral y Prepirineo Oriental ante los intensos chubascos que se esperan desde el jueves al mediodía hasta como mínimo el viernes por la noche. Protecció Civil afirma que la situaicón ha obligado a activar el estado de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (INUNCAT) y pide a la población extremar precauciones durante un episodio que podría descargar 20 litros/m2 en 30 minutos.
Entre el jueves y el viernes, prácticamente todo el territorio catalán estará en aviso amarillo por intensidad de lluvias. Este jueves por la tarde, cuando el episodio empezará a coger fuerza, están en aviso las comarcas litorales, prelitorales y de los Pirineos orientales, desde La Selva hasta el Baix Camp y subiendo hasta el Solsonès y el Berguedà. El viernes por la mañana, el aviso se focaliza en el litoral de Barcelona y Tarragona y por la tarde vuelve a extenderse desde la costa hasta el interior.
En las primeras horas de este episodio, Meteocat ya ha emitido un aviso de observación de intensidad de lluvia en el Barcelonès y Baix Llobregat, donde se han detectado chubascos que están descargando hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas media hora. En el Port de Barcelona, por ejemplo, en cuestión de minutos se han acumulado más de 35 litros por metro cuadrado mientras la lluvia sigue cayendo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Catalunya elimina autorizaciones y reduce los impuestos para talar árboles