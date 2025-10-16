Catalunya reactiva sus protocolos frente a inundaciones ante las lluvias previstas para jueves y viernes

Catalunya vuelve a poner en marcha todos sus protocolos frente a inundaciones ante las fuertes lluvias previstas para este jueves y viernes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado decenas de avisos de nivel amarillo en las comarcas del litoral, prelitoral y Prepirineo Oriental ante los intensos chubascos que se esperan desde el jueves al mediodía hasta como mínimo el viernes por la noche. Protecció Civil afirma que la situaicón ha obligado a activar el estado de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (INUNCAT) y pide a la población extremar precauciones durante un episodio que podría descargar 20 litros/m2 en 30 minutos.

Entre el jueves y el viernes, prácticamente todo el territorio catalán estará en aviso amarillo por intensidad de lluvias. Este jueves por la tarde, cuando el episodio empezará a coger fuerza, están en aviso las comarcas litorales, prelitorales y de los Pirineos orientales, desde La Selva hasta el Baix Camp y subiendo hasta el Solsonès y el Berguedà. El viernes por la mañana, el aviso se focaliza en el litoral de Barcelona y Tarragona y por la tarde vuelve a extenderse desde la costa hasta el interior.

En las primeras horas de este episodio, Meteocat ya ha emitido un aviso de observación de intensidad de lluvia en el Barcelonès y Baix Llobregat, donde se han detectado chubascos que están descargando hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas media hora. En el Port de Barcelona, por ejemplo, en cuestión de minutos se han acumulado más de 35 litros por metro cuadrado mientras la lluvia sigue cayendo.