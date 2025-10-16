Carmen Llasat: "Lo que ha pasado en el Montsià puede ocurrir en cualquier punto del litoral y en zonas más pobladas"

El Govern ha escogido a la catedrática de Física Carmen Llasat (1959) para que pilote el Observatorio de Inundabilidad de Catalunya. Llasat, experta en lluvias torrenciales y sus consecuencias, deberá coordinar a 25 expertos para luego proponer medidas de reducción del riesgo de inundaciones que la Generalitat pueda poner en práctica.

¿Por qué era necesario este órgano?

Porque en Catalunya el riesgo natural más importante son las inundaciones. La idea se puso en marcha a partir de la dana de Valencia y hacía falta un grupo multdisciplinar para abordar holísticamente el problema.

¿Estos episodios serán cada vez peores?

Los escenarios científicos dicen que sí, pero además, ya empezamos a tener pruebas de que la torrencialidad de la lluvia está aumentando. El aumento de las temperaturas contribuye a que las precipitaciones descarguen con más intensidad.

¿Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en el Montsià?

Sí, es un claro ejemplo de lo que ocurre en la zona mediterránea y es preocupante. Ahí lo han tenido que vivir en repetidas ocasiones, pero en el resto de Catalunya la gente no es tan consciente de lo que puede llegar a pasar.

En el Montsià, la orografía complica aún más las cosas.

Es verdad, pero puede ocurrir a lo largo de todo el litoral y en zonas con mayor densidad de población como el Empordà, el Maresme, el Baix Llobregat, el Tarragonès... También los Pirineos están expuestos. La depresión central, no tanto.

Carmen Llasat, en la Facultad de Física de la UB. / JORDI OTIX

¿En qué lugar pueden ser más dañinas las consecuencias de una riada?

En el entorno de Barcelona. En la cuenca del Llobregat se pueden recoger más de 200 litros por metro cuadrado y se concentran cientos de miles de habitantes.

En este contexto, ¿qué función tendrá el Observatorio?

Tenemos el reto de estudiar mejor estos episodios y analizar qué podemos hacer para estar más preparados ante ellos.

¿Qué es lo que falla a día de hoy?

Varias cosas: necesitamos más cultura de la prevención, pero también estamos expuestos debido a la ocupación de zonas inundables.

¿Qué es lo más urgente?

Lo prioritario es concienciar a la población y darle herramientas para su autoprotección. Es la medida más asequible y que se puede aplicar más rápidamente.

¿Qué debe hacer la gente ante una inundación?

Han de subir a la parte de arriba del edificio, no cruzar rieras, no ir a buscar el coche y evitar desplazamientos.

¿A la población le puede costar asumir ciertas medidas cuando las lluvias no son tan graves como se ha pronosticado?

Tenemos que intentar evitar al máximo las falsas alertas pero aún es complicado predecir el grado de torrencialidad de las precipitaciones. Entonces, hay que asumir que a veces es mejor protegernos porque el riesgo cero no existe.

¿Cómo se fomenta esta cultura de la autoprotección?

Es muy necesario que en los colegios se enseñe qué hay que hacer en caso de inundación. Debería ser obligatorio.

¿Planteará esta medida al Govern?

Sí.

Llasat, investigadora de la UB, preside el Observatorio de Inundabilidad de Catalunya. / JORDI OTIX

¿Qué hay que hacer con los proyectos urbanísticos en zonas inundables?

Revisarlos.

Algunos de ellos, como el Media City o planes de vivienda, son estratégicos para Catalunya.

No es lo mismo construir una zona de paseo que se pueda abrir y cerrar que un hospital. Si hablamos de un hospital, la respuesta ha de ser "no".

Pero hoy tenemos más de 200 escuelas, 50 residencias, unos 50 centros sanitarios y miles de viviendas en estas áreas rojas.

El Observatorio lo analizará. Sobre la mesa está la opción de deslocalizar, modificar o directamente evitar construir. Pero lo primero, antes de la estrategia a medio plazo, es mejorar los planes de emergencia y ver si se pueden aplicar medidas basadas en la naturaleza como humedales o charcas de inundación para reducir los impactos. En algunos casos, se puede plantear un cambio de usos y prohibir que en las residencias haya dormitorios en la planta baja. Cambiar de lugar siempre es la opción más complicada.

El aeropuerto también se encuentra en una zona inundable.

Sí, y hubo acciones para evitar la inundación por desbordamiento. Pero el aeropuerto aún tiene que mejorar lo que sería la inundación por agua de la lluvia.

En Alcanar, hay ciertas casas que el alcalde y los vecinos piden expropiar.

Por esta razón también tenemos a expertos en Derecho en el observatorio, para ver cómo se pueden llevar a cabo estos procedimientos en casos concretos. En Francia, tras las riadas del Gardon en 2002, se cambió la ley para desalojar negocios y viviendas de la zona y dar una alternativa a los afectados. En L'Espluga de Francolí tenemos un ejemplo claro con el restaurante y la bodega que se inundaron en 2019.

Algunas de las zonas en peligro en el Montsià y otros puntos no están catalogadas como área de riesgo. ¿Los mapas actualizados lo corregirán?

Hay que hacerlo enseguida, aunque sean antiguos barrancos por los que durante el año no fluye agua. La parte afectada del Montsià forma parte de las cuencas internas pero a menudo ha quedado olvidada. Hace falta más cariño a la hora de tratar la inundabilidad de esa zona, en la que el periodo de retorno [el tiempo promedio que transcurre entre dos eventos de una magnitud concreta] es de unos 80 años.

A algunos les puede parecer bastante tiempo.

Sí, pero no es tanto. Esto significa que los episodios se pueden repetir. Para los periodos de retorno de 100 años, quizá hemos de tomar medidas severas.

¿Como prohibir la construcción?

Esto ya no te lo sabría decir. Depende de qué vayamos a construir.